Free Guy, Shang Chi, The King's Man, Deep Water e Assassinio sul Nilo: la nuova data di uscita dei film Disney

Disney ha annunciato la data di uscita di numerosi titoli in arrivo nei prossimi mesi, tra cui gli attesi Free Guy con star Ryan Reynolds, Assassinio sul Nilo e il nuovo film Marvel Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.

Lo studio, che ha già confermato lo spostamento a luglio di Black Widow, ha infatti compiuto ulteriori modifiche alla propria programmazione.

Free Guy - Eroe per gioco arriverà ora il 13 agosto 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutterà nelle sale il 3 settembre 2021, The King's Man - Le origini verrà distribuito il 22 dicembre, Deep Water arriverà il 14 gennaio 2022 e Assassinio sul Nilo verrà proposto dall'11 febbraio 2022.

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.

Nel ruolo del protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ci sarà Simu Liu, mentre Tony Leung sarà il villain Il Mandarino e nel cast ci saranno anche Awkwafina e Ronny Cheng. Michelle Yeoh, inoltre, dovrebbe avere un ruolo nel progetto, come dimostrerebbe un post che l'attrice ha condiviso dall'Australia.

The King's Man - Le origini, il nuovo capitolo del franchise creato da Matthew Vaughn, racconta la storia di criminali e tiranni che stanno progettando una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande shermo.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Al centro della storia di Deep Water, con star Ben Affleck e Ana de Armas, c'è la giovane coppia composta da Vic e Melinda Van Allen, i cui giochi mentali reciproci prendono una svolta contorta quando le persone intorno a loro iniziano a essere ritrovate morte. I due allontanano il divorzio rimanendo in un matrimonio senza amore permettendo la presenza nelle loro vite di amanti, ma tutto diventa complicato quando emerge la verità sulla vita di provincia americana.

Assassinio sul Nilo, infine, vede il ritorno di Kenneth Branagh nei panni del detective Hercule Poirot, impegnato a indagare sulla morte di una giovane ereditiera a bordo di una nave da crociera in navigazione sul Nilo. Nel cast Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening e Russell Brand. Il primo reboot da Agatha Christie diretto da Branagh, Assassinio sull'Orient Express, si è rivelato un successo al botteghino incassando oltre 350 milioni nel mondo.