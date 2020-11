Free Guy, Assassinio sul Nilo: Disney cancella le uscite di dicembre

Disney ha annunciato la cancellazione delle uscite di dicembre: l'action comedy Free Guy con Ryan Reynolds e il mistery Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, seguito di Assassinio sull'Orient Express.

L'uscita di Free Guy - Eroe per gioco era fissata l'11 dicembre, quella di Assassinio sul Nilo il 18 dicembre. Al momento entrambi i film sono privi di uscita.

Vista la situazione, per adesso Wonder Woman 1984 resta l'unico titolo di peso ancora previsto in uscita nel 2020 a Natale. Confermate ancora le uscite di film più piccoli come la pellicola animata I Croods 2 - Una nuova era (25 novembre), il thriller Blumhouse Freaky (13 novembre) e Promising Young Woman (25 dicembre).

Con la situazione sanitaria in continuo peggioramento, gran parte dei cinema americani sono ancora chiusi, in particolare quelli dei mercati principali di Los Angeles e New York City. Secondo Comscore, al momento sarebbero aperti circa il 50% dei cinema americani.

Free Guy, diretto da Shawn Levy, segue un dipendente di banca di nome Guy (Reynolds) il quale scopre di essere un personaggio secondario di un video game che rischia di essere cancellato per sempre.

Assassinio sul Nilo vede il ritorno di Kenneth Branagh nei panni del detective Hercule Poirot, impegnato a indagare sulla morte di una giovane ereditiera a bordo di una nave da crociera in navigazione sul Nilo. Nel cast Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening e Russell Brand. Il primo reboot da Agatha Christie diretto da Branagh, Assassinio sull'Orient Express, si è rivelato un successo al botteghino incassando oltre 350 milioni nel mondo.