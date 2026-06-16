I fratelli Duffer oltre Stranger Things: annunciato il loro primo film al cinema per Paramount

Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, scriveranno e dirigeranno un nuovo film per Paramount. Si tratta del loro primo progetto cinematografico dopo la conclusione della celebre serie Netflix.

Per quasi un decennio il loro nome è stato indissolubilmente legato a Stranger Things, ma ora Matt e Ross Duffer sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro carriera. Paramount ha infatti annunciato che i due autori scriveranno e dirigeranno un nuovo lungometraggio destinato alle sale cinematografiche, fissando già una data d'uscita ufficiale: il 3 novembre 2028.

Dopo Stranger Things, il ritorno alla grande passione per il cinema

Per chi conosce soltanto il loro percorso televisivo, può sembrare sorprendente. In realtà il cinema è sempre stato l'obiettivo finale dei Duffer. Prima di conquistare Netflix con Stranger Things, i due avevano già diretto il thriller post-apocalittico Hidden, distribuito però in maniera limitata e lontano dai riflettori. Fu proprio quella sceneggiatura a catturare l'attenzione di M. Night Shyamalan, che li volle nel team creativo della serie Wayward Pines.

Stranger Things: una scena dalla serie

Da lì sarebbe arrivata la svolta. Nel luglio 2016 debuttò Stranger Things, trasformandosi rapidamente nel primo grande fenomeno originale di Netflix e rendendo Matt e Ross Duffer due delle figure più richieste dell'industria audiovisiva.

Conclusa la serie con la quinta stagione, i due autori hanno però deciso di cambiare strada. Dopo anni trascorsi all'interno dell'universo Netflix, hanno firmato un accordo esclusivo quadriennale con Paramount Pictures, con l'obiettivo dichiarato di sviluppare film di grande respiro destinati principalmente alle sale.

Un sogno inseguito da anni

La scelta di lasciare Netflix non sarebbe nata da insoddisfazioni particolari, ma dalla volontà di realizzare un desiderio coltivato da tempo. In una precedente intervista, Matt Duffer aveva spiegato che l'idea di tornare a dirigere per il grande schermo stava diventando sempre più urgente.

I Duffer Brother a teatro

"Presto compiremo 42 anni", aveva raccontato. "E a un certo punto ho pensato: se vogliamo davvero fare un film pensato per il cinema, allora dobbiamo farlo adesso."

Dietro il nuovo accordo c'è anche il ricongiungimento con alcune figure chiave del loro passato professionale. Tra queste Cindy Holland, oggi responsabile dello streaming di Paramount e tra le persone che sostennero Stranger Things fin dai suoi primi passi in Netflix.

Per il momento il progetto resta avvolto nel mistero. Titolo, trama e dettagli sui personaggi non sono stati rivelati, segno che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali. L'unica certezza è che il film sarà prodotto attraverso Upside Down Pictures, la società fondata dai fratelli Duffer, e rappresenterà il primo grande tassello della loro nuova collaborazione esclusiva con Paramount.

Considerando il percorso dei Duffer, molti osservatori si aspettano comunque un'opera che mantenga alcuni degli elementi che hanno reso celebre Stranger Things: immaginario fantastico, mistero, atmosfere cinematografiche e una forte componente emotiva.

La data del 3 novembre 2028 appare ancora lontana, ma l'annuncio conferma una cosa: terminata l'avventura a Hawkins, i fratelli Duffer sono pronti a costruire un nuovo universo. Questa volta, però, direttamente sul grande schermo.