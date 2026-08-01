Temptation Island, Giovanni Grazioso si prende una pausa: "Momento molto delicato"

Dopo il successo ottenuto a Temptation Island e l'ondata di affetto ricevuta nelle ultime settimane, Giovanni Grazioso ha annunciato una pausa dai social per ritrovare serenità e recuperare le energie.

Giovanni Grazioso, tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di prendersi una pausa. Con una storia pubblicata sul suo profilo, il giovane catanese ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto, spiegando di attraversare un momento particolarmente delicato e di aver bisogno di staccare la spina.

Temptation Island, il successo travolgente dopo il reality

Quello di Giovanni Grazioso è stato un successo straordinario, testimoniato anche dal numero di persone che hanno iniziato a seguirlo su Instagram, dove ormai sfiora i 400 mila follower. Tra i suoi follower figurano anche volti noti dello spettacolo, come Andrea Delogu, e dello sport, come il calciatore del Napoli Matteo Politano e il tennista Flavio Cobolli.

Entrato nel villaggio insieme all'ormai ex compagna Sabrina Soussi, Giovanni è uscito dal programma da single dopo che la ragazza aveva tentato, senza successo, un avvicinamento al tentatore Lory. Durante il percorso era stato più volte umiliato dall'ex compagna, che aveva espresso giudizi poco lusinghieri sia sulla sua attività di ambulante sia sul piano personale. Proprio per questo, Giovanni è diventato agli occhi del pubblico una sorta di martire, conquistando tutti con la sua spontaneità e con le sue espressioni in puro dialetto catanese, diventate rapidamente virali sul web.

Giovanni con il suo carrettino da ambulante

Perché Giovanni Grazioso ha deciso di fermarsi

Pochi giorni fa, nel comune di Adrano, è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei fan, tanto da aver avuto bisogno della presenza di due bodyguard per contenere l'entusiasmo dei presenti. Anche il suo carrettino da ambulante è diventato meta di tantissimi curiosi, facendo aumentare notevolmente i suoi incassi. Secondo alcune indiscrezioni, in una sola serata avrebbe guadagnato circa 10 mila euro.

Tuttavia, tutto questo consenso ha finito per spiazzare, e forse anche spaventare, Giovanni che, ancora provato dalla fine della relazione durata sei anni con Sabrina, ha deciso di concedersi una pausa. Lo ha spiegato attraverso una storia pubblicata su Instagram:

"Ringrazio tutti voi per l'affetto ricevuto. Ve ne sarò grato eternamente. Vi chiedo, se mi volete davvero bene, di non chiamarmi in questo momento molto delicato per me. Ho bisogno di staccare la spina per recuperare me stesso e ricaricare le energie mentali. Amici e parenti, vi chiedo di rispettare questo mio momento per il mio benessere. Sto bene e sono felice di aver ricevuto tutto il vostro affetto."

Quella di Giovanni è la storia di un successo forse inaspettato, che ha superato ogni previsione e che rischia di travolgere emotivamente una persona semplice, ritrovatasi improvvisamente al centro dell'attenzione mediatica. Per questo ha scelto, almeno per adesso, di fare un passo indietro e ritrovare il proprio equilibrio.