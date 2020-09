Forrest Gump: Tom Hanks ha finanziato una scena del film, guadagnandoci $65 milioni

Tom Hanks ha pagato di tasca propria, insieme al regista Robert Zemeckis, alcune sequenza di Forrest Gump, tra cui la scena in cui il protagonista attraversa l'America, guadagnando nel tempo 65 milioni di dollari.

Ventisei anni fa, Forrest Gump esordiva al cinema e si preparava ad incassare 683 milioni di euro e a conquistare ben sei Oscar, tra cui quello al Miglior film, Miglior regista e Miglior attore protagonista. Proprio colui che conquistò la prestigiosa statuetta per la sua interpretazione, Tom Hanks, è tornato questa settimana a parlare del film di Robert Zemeckis, capace di conquistare intere generazioni e di mietere tuttora "vittime" tra i più giovani.

Forrest Gump: un primo piano di Tom Hanks

Tom Hanks è intervenuto nel programma In Depth with Graham Bensinger - ed ha rivelato di aver pagato di tasca propria la realizzazione di almeno due scene di Forrest Gump dopo che lo studio si è rifiutato di aumentare il budget di produzione. Una delle scene in questione è quella dell'iconica corsa di Forrest attraverso l'America.

"Zemeckis ha detto 'Bene, questa corsa costerà X quantità di dollari' e posso dire che non era affatto economica. Allora io ho risposto 'ok' e lui ha detto 'Tu ed io divideremo quella cifra e la restituiremo alla Paramount ma voi ragazzi (quelli della Paramount) dovrete condividere con noi una parte più grande dei profitti'. A quel punto lo studio ha detto 'Favoloso, fantastico!' e, a distanza di tempo, posso dire che è stato un bene anche per noi" ha raccontato Tom Hanks.

Insomma, l'interprete ed il regista di Cast Away hanno stretto questo accordo con la Paramount, secondo cui gli sarebbe spettata una percentuale maggiore dell'incasso del film al botteghino. Ebbene, da tali scene Tom Hanks ha ricavato, nel corso del tempo, ben 65 milioni di dollari, superando addirittura il budget totale di produzione che ammontava a 55 milioni.

Durante l'intervista, Hanks ha anche ammesso di aver riscontrato diverse difficoltà, durante i primi giorni di riprese, per riuscire a calarsi nella parte di Forrest Gump. L'attore ha ricordato che Zemeckis lo aveva preso in disparte e gli aveva detto "Guarda, so cosa stai cercando di fare. So quanto sei nervoso e quanto possa essere imbarazzante finché non riesci ad entrare nel personaggio. Ma non useremo niente di questi primi tre giorni di riprese perché non credo che tu abbia capito ancora come fare. Non hai ancora il carattere... Non sforzarti così tanto". Hanks ha poi concluso dicendo: "E da quel momento tutto si è sistemato in un attimo".

Durante la stessa intervista Tom Hanks ha anche parlato di suo padre, che fu testimone dell'omicidio di suo nonno, un evento traumatico che segnò profondamente la giovinezza del genitore e stravolse i suoi progetti di vita.