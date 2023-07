Forrest Gump: qualcuno ha calcolato l'immenso patrimonio del protagonista oggi

Sappiamo già che nel corso di Forrest Gump l'omonimo protagonista interpretato da Tom Hanks nel film di Robert Zemeckis, possiede una discreta quantità di denaro, grazie alle sue attività e ai suoi investimenti oculati. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio?

Un nuovo studio, infatti, collocherebbe il personaggio all'interno della Top 15 dei miliardari stilata da Bloomberg.

Ripensando agli ultimi momenti del film vincitore del premio Oscar, gli spettatori ricorderanno che il personaggio non doveva preoccuparsi di lavorare perché il suo amico, il tenente Dan (Gary Sinise), aveva investito parte dei loro soldi in azioni Apple. Nel film, si dice che il duo abbia acquistato circa il tre per cento dell'allora neonata azienda.

Secondo Benzinga, la quota del tre per cento di Gump alla Apple varrebbe oggi ben 90 miliardi di dollari. Con questa cifra, Gump e Dan sarebbero le 13esime persone più ricche del mondo.

In questi anni si è continuato a parlare di un sequel di Forrest Gump, che con ogni probabilità non verrà mai realizzato. A un certo punto, lo sceneggiatore Eric Roth aveva dichiarato di aver lavorato a un'idea per un sequel e di aver addirittura approntato una sceneggiatura.

Secondo Roth, la sceneggiatura è stata poi consegnata al regista Robert Zemeckis la notte prima degli attentati dell'11 settembre e il progetto è rapidamente naufragato.