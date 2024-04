Forrest Gump, un interprete del film irriconoscibile dopo 30 anni: 'Hollywood non è salutare'

L'esperienza di un interprete di Forrest Gump a trent'anni di stanza dal film cult di Robert Zemeckis, in onda su Twenty Seven stasera alle 21:20

Come dice Forrest Gump: "La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai cosa ti capita". Detto che può applicarsi alla perfezione all'ex attore bambino Michael Conner Humphreys, oggi 39enne, che ha interpretato la versione più giovane del personaggio principale di Tom Hanks nel film cult del 1994.

Humphreys aveva solo 8 anni quando interpretò il personaggio principale, dopo essere stato scelto in seguito a un casting aperto per interpretare Forrest da bambino.

Forrest Gump: Tom Hanks in un momento del film di Zemeckis

Dopo aver fatto, nel suo piccolo, la storia del cinema, l'attore ha deciso che i riflettori non erano per lui e ha scelto invece di finire la scuola, per poi arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti, trascorrendo quattro anni come soldato di fanteria, incluso un tour di 18 mesi in Iraq. Ha completato il servizio militare nel 2008.

Parlando del suo approccio con Hollywood, Michael Conner Humphreys ha spiegato al Sun che i suoi genitori non lo hanno mai spinto a intraprendere la carriera di attore, poiché ritenevano che "Hollywood non fosse uno stile di vita sano per i bambini", inoltre non erano interessata a sradicarsi dal nativo Oregon per trasferirsi a Los Angeles.

"I miei genitori mi hanno lasciato decidere da solo cosa avrei voluto fare dopo, non mi hanno mai spinto ad accettare altri ruoli", ha detto, aggiungendo che la sua preoccupazione principale, all'epoca, era "divertirmi e giocare con i miei amici. E poi la scuola mi piaceva. Sono arrivate altre offerte, ma non ero più così preoccupato di trovare nuovi ruoli".

Un'esistenza normale

Michael Conner Humphreys ha ammesso di essere stato contento di poter vivere un'esistenza relativamente normale da bambino, nonostante abbia interpretato il ruolo principale in un film che ha vinto sei Oscar e ha incassato 330 milioni di dollari botteghino mondiale.

"Onestamente penso che sia stata una buona cosa", ha detto, "poiché non ho mai pensato a Hollywood come a qualcosa di affascinante o alla fama come qualcosa che volevo inseguire. È stato il contrario".

Pur essendosi lasciato alle spalle Hollywood, Forrest Gump ha accompagnato il suo cammino in modi inaspettati. L'ex attore è, infatti, un appassionato corridore: proprio come il personaggio principale che interpretava, ha corso diverse maratone. Ha anche prestato servizio nella stessa base militare in Germania di Elvis Presley.

"È divertente quanti collegamenti con la vita di Forrest siano emersi nella mia", ha detto Humphreys. "È il destino? Qualcosa continuava a far accadere quelle coincidenze".

Tuttavia, l'attore - che si è laureato in relazioni internazionali - ha ammesso di essere aperto a recitare di nuovo, se dovesse trovare il ruolo giusto:

"Alcune persone pensano che io assomigli a Tom Hiddleston", ha detto al Sun nel 2019. "Potrebbe essere interessante. Sono aperto a ogni possibilità".