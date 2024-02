Taylor Sheridan odia Forrest Gump, le reazioni degli utenti: 'Parla quello che ha copiato Dallas'

Taylor Sheridan preso di mira dagli utenti del web per aver criticato Forrest Gump, i fan lo accusano di copiare ed esprimono disapprovazione per le sue opinioni.

Taylor Sheridan non ha mezze misure. Il Re Mida del piccolo schermo, creatore di serie di successo come Yellowstone, Mayor of Kingstown e Tulsa King, ha ammesso pubblicamente di odiare Forrest Gump, vero e proprio classico con Tom Hanks diretto da Robert Zemeckis vincitore di sei premi Oscar. I fan non lo hanno perdonato criticandolo pesantemente e accusandolo di aver copiato Dallas. Ma andiamo con ordine.

Forrest Gump: Tom Hanks in una scena del film

In un'intervista con Joe Rogan, Taylor Sheridan ha ammesso di detestare Forrest Gump. Ecco le sue parole:

"Per me, il Santo Graal come narratore è intrattenere, educare e illuminare. Non dare risposte a nessuno, solo stimolare tante domande a cui pensare: questo è il mio lavoro. Perché non posso sopportare di pagare soldi per avere qualcuno che mi predica le sue idee. Questo è il motivo per cui ho odiato Forrest Gump".

Sheridan ha poi rincarato la dose: "Tutti gli altri intorno a lui... andrà a correre attraverso l'America e tutti lo seguiranno e questo guarirà il paese? Ho pensato 'Cos'è questa merda?'".

Taylor Sheridan racconterà l'ascesa e la caduta della tribù Comanche in Empire of the Summer Moon

I fan non condividono la visione di Taylor Sheridan

Forrest Gump: Gary Sinise e Tom Hanks in una scena del film

Gli utenti non sono contenti delle opinioni tranchant espresse da Taylor Sheridan sul classico Forrest Gump. Il noto sceneggiatore non si è trattenuto nel condividere la sua antipatia per l'amato film e si è beccato una pioggia di critica. Un fan ha commentato:

"Questo tizio ha letteralmente copiato Dallas e ha il coraggio di parlare. Non sono nemmeno riuscito a finire la sua serie."

Un altro ha scritto: "Odia Forrest Gump perché non riesce a capire l'arte".