Forrest Gump, Tom Hanks distrutto dalle riprese: 'All'epoca c'era un solo modo per girare scene di corsa'

L'attore ha ricordato di come fosse esausto al termine delle riprese del film che gli valse il suo secondo Oscar in carriera.

Intervenuto a un panel del New Yorker Live, Tom Hanks ha ricordato i lunghi viaggi necessari per Forrest Gump, ruolo che gli è valso il secondo Oscar. Come ricorda Hanks, l'estenuante processo di riprese delle sequenze di Forrest che corre attraverso l'America gli ha reso difficile presentarsi alle scene più importanti del film.

"Ero esausto perché avevamo girato per ventisette giorni di fila", ha detto Hanks. "Ricordate che Forrest ha corso per tutto il paese? Beh, a quei tempi c'era solo un modo per girare quelle scene. Dovevi volare fino a quel maledetto posto, indossare il costume di scena, correre per un'ora e mezza, poi tornare indietro, prendere l'aereo e poi volare, per esempio, fino al New Hampshire, e rifare tutto da capo. Quindi ero esausto. Non sapevo cosa stesse succedendo. Le scene sulla panchina del parco avevano tantissimi dialoghi e le abbiamo girate in un giorno e mezzo".

Hanks ha rivelato anche di essere stato seriamente preoccupato per la sua capacità di ricordare tutti i monologhi visto quanto fosse esausto per quelle riprese.

"Ho detto a Bob, 'Bob, la mia testa è fragile, sfinita. Stiamo facendo tutte queste scene con persone diverse, e ognuno di loro ha una pagina e mezza di dialogo. Non riuscirò mai a tenere a mente tutto questo nella mia testa".

Fortunatamente, Robert Zemeckis aveva un piano. Hanks ha raccontato che Zemeckis ha optato per girare alcune scene nello stile di una sitcom multicamera, ottenendo più angolazioni contemporaneamente e permettendo a Hanks di affidarsi ai gobbi, al fine di velocizzare le cose per il suo protagonista.

"'Oh, non preoccuparti, Tom. Lo gireremo come 'Lucy ed io'. Avremo quattro telecamere. Metteremo le parole su dei cartoncini se ne avrai bisogno. Potrai semplicemente leggerle'".