Forrest Gump, Tom Hanks ha bocciato il sequel: "Non potete constringermi"

Alcuni film cult non hanno bisogno di sequel, parola di Tom Hanks che ha parlato di un ipotetico secondo film di Forrest Gump bloccato per volontà del divo.

Forrest Gump è uno dei film cult per eccellenza degli anni '90 e il suo protagonista, Tom Hanks, ha recentemente affrontato la questione sequel, che secondo lui non ha senso di esistere.

Forrest Gump: un primo piano di Tom Hanks

Tom Hanksè stato ospite in una puntata del podcast "Happy Sad Confused", in cui ha parlato dell'idea di un potenziale sequel di Forrest Gump che, secondo quanto raccontato, è stata interrotta sul nascere: Abbiamo parlato della possibilità di un altro 'Forrest Gump', il tutto è durato 40 minuti. Dopo un po' ci siamo detti 'Ragazzi andiamo..."

Forrest Gump: il finale del film nasconde un problema?

Secondo la star del film, non per forza un film di successo deve approfittare della fortuna per avere un sequel. Anzi, quando ha firmato il contratto è stato bene attento alle clausole su questo: "Una cosa intelligente che ho fatto è che non ho mai firmato un contratto che avesse un obbligo contrattuale per un sequel. Ho sempre detto: 'Ragazzi, se c'è un motivo per farlo, facciamolo. Ma non potete costringermi'."

Insomma, Tom Hanks è stato chiaro: nonostante una fetta di pubblico negli anni abbia richiesto un sequel di Forrest Gump, questo non si farà o almeno non con lui come protagonista.