Forrest Gump: qual è la malattia di Jenny?

Sono passati 30 anni dall'arrivo di Forrest Gump nelle sale ma c'è una un dettaglio su cui i fan ancora si interrogano: qual è la malattia di cui soffre Jenny - interpretata da Robin Wright -, che la porterà poi alla morte? Nel film infatti si possono trovare solo degli indizi sulla patologia, mentre nelle scene finali è la stessa Jenny a raccontare a Forrest di essere malata di un "virus sconosciuto".

La versione del libro

Forrest Gump: Robin Wright in una scena del film

Nel corso degli anni la diagnosi per Jenny non è sempre stata univoca.

Winston Groom, per esempio, autore del romanzo omonimo da cui il film con Tom Hanks è tratto, ha svelato che Jenny muore per le conseguenze dell'epatite C. Nel libro la donna ha contratto la malattia tra persone che, come lei, facevano uso di droghe.

Il virus dell'epatite C è rimasto sconosciuto, e dunque incurabile, fino al 1989. Essendo Forrest Gump ambientato nei primi anni '80, è chiaro il perchè, come Jenny annuncia a Forrest, i medici le abbiano detto che non possono farci niente.

La versione del film

Nel 2019 è stato lo sceneggiatore di Forrest Gump, Eric Roth, a fornire una versione diversa, secondo cui Jenny è morta perchè malata di HIV in stadio avanzato. La rivelazione è avvenuta, in un'intervista per Yahoo Entertainment, in occasione del 25° anniversario del film. Roth ha raccontato qualche dettaglio di un sequel di Forrest Gump, cancellato dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

Lo sceneggiatore ha raccontato che che il sequel si sarebbe aperto con la rivelazione che Forrest Jr. era sieropositivo in quanto nato da madre, Jenny, con l'HIV.