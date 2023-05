Formula 1: Javier Bardem raggiunge Brad Pitt nel cast del nuovo film?

Il Premio Oscar per Non è un paese per vecchi potrebbe raggiungere Brad Pitt nel film ambientato nel mondo della F1.

Secondo le ultime indiscrezioni, Javier Bardem sarebbe in trattative per interpretare il ruolo di un ricco proprietario messicano di una scuderia nel film sulla F1 diretto da Joseph Kosinski e con protagonista Brad Pitt.

Il casting è in pieno svolgimento e la scorsa settimana si è aggiunta anche Kerry Condon, in un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, è coinvolto come produttore e probabilmente interpreterà se stesso in un cameo.

La produzione del film di Kosinski inizierà il mese prossimo con Apple che ha intenzione di distribuire il film nelle sale nel 2024.

Nel film, attualmente senza un titolo ufficiale, Brad Pitt interpreta un pilota di Formula Uno che torna dalla pensione per correre ancora. Nel film Pitt guiderà effettivamente un'auto di F1, progettata dalla Mercedes. Kosinski ha confermato lo sviluppo della più piccola telecamera mobile a 6k mai progettata per portare lo spettatore all'interno dell'abitacolo. Per allenarsi alla parte, Brad Pitt guiderà una F1 durante il weekend del prossimo Gran Premio di Silverstone.

Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick e Lewis Hamilton lavorano a un film sulla Formula 1

In precedenza, Pitt e Bardem avevano condiviso lo schermo in The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott.