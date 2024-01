Monsters, Javier Bardem e Chloe Sevigny nel cast della Stagione 2 sui fratelli Menéndez

Secondo quanto riportato da Variety, Javier Bardem e Chloë Sevigny sono entrati nel cast della seconda stagione di Monsters su Netflix.

Le due star si uniscono ai già annunciati Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez nella prossima stagione della serie antologica, che sarà incentrata sui fratelli Menéndez. La stagione si intitola ufficialmente "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story" e dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

Erik (Koch) e Lyle Menéndez (Chavez) furono condannati per l'omicidio dei loro genitori, José (Bardem) e Mary Louise "Kitty" Menéndez (Sevigny), nel 1996. Le autorità sostenevano che i fratelli avevano commesso gli omicidi per ereditare la fortuna del padre, mentre i fratelli sostenevano di aver ucciso i genitori dopo anni di abusi mentali e fisici.

Monsters è stata co-creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, David McMillan, Louise Shore e Carl Franklin. La prima stagione si è concentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer e si è rivelata un enorme successo per Netflix, classificandosi come una delle serie in lingua inglese più viste di tutti i tempi. Netflix l'ha poi rinnovata per altre due stagioni come serie antologica.

Dahmer - Mostro: annunciati gli interpreti della seconda stagione della serie di Ryan Murphy

Il ruolo riunisce Sevigny e Murphy, che in passato hanno collaborato a diversi progetti. L'attrice è apparsa in diverse stagioni di American Horror Story ed è anche protagonista dell'imminente seconda stagione di Feud su FX. Recentemente ha completato la lavorazione del film Bonjour Tristesse con Claes Bang.