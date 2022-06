Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick e Lewis Hamilton lavorano a un film sulla Formula 1

Brad Pitt si unisce al regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, e a Lewis Hamilton per lavorare ad un nuovo film, al momento senza titolo, incentrato sul mondo della Formula 1.

Apple Original Films distribuirà il film in uscita con Brad Pitt sulle corse di Formula 1: Joseph Kosinski, che ha appena guidato Top Gun: Maverick verso il successo planetario, dirigerà la pellicola, ancora senza titolo, che sarà prodotta da Jerry Bruckheimer e dal sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton.

Nel film Pitt interpreta un pilota che esce dalla pensione per tornare a competere in qualità di compagno di squadra di un giovane talento alle prime armi e agli altri titani dell'amatissimo sport. Ehren Kruger, uno dei tre sceneggiatori del sequel di Top Gun, di Scream 3 e di The Ring, si è dedicato alla stesura della sceneggiatura.

Bullet Train: Brad Pitt in una scena del film

Al momento Apple TV+ sta lavorando anche a un documentario su Hamilton che, come accennato in precedenza, produrrà la pellicola di Kosinski, la cui uscita nelle sale cinematografiche arriverà ben 30 giorni prima di quella su Apple TV+, celebre piattaforma streaming del colosso della telefonia.

Brad Pitt aveva precedentemente lavorato ad un biopic sul pilota ed ingegnere Caroll Shelby, anche in quel caso in un progetto diretto da Kosinski. Con questo nuovo film, invece, il divo hollywoodiano potrebbe arrivare a guadagnare una cifra da capogiro pari a 50 milioni di dollari tra ingaggio e percentuale sugli incassi.