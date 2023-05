Brad Pitt guiderà un'auto di Formula 1 al gran premio di Silverstone

Secondo quanto riferito, a partire dal Gran Premio di Silverstone, Brad Pitt gareggerà in pista guidando una vera Formula 1 per le riprese del suo nuovo film.

Brad Pitt entrerà nell'abitacolo di una vera un'auto di Formula 1 al gran premio di Silverstone per le riprese del suo prossimo film momentaneamente senza titolo: a rivelarlo sono stati il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer, che durante un panel sulla pellicola, che ha avuto luogo presso l'F1 Accelerate Summit di Miami, hanno condiviso una serie di dettagli sulla produzione targata Apple Studios.

Secondo i cineasti la pellicola, che ha come protagonista Pitt e annovera tra i suoi produttori il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton, sarà realizzata "creando un'undicesima squadra che gareggerà in pista all'evento da Silverstone e in altre gare fino alla fine dell'anno".

Secondo quanto riportato, il regista e il produttore hanno passato 18 mesi a mettere a frutto quanto appreso in Top Gun Maverick al fine di sviluppare la più piccola telecamera mobile a 6k mai progettata per portare gli spettatori direttamente nell'abitacolo, un abitacolo in cui le star saranno davvero alla guida.

Se quanto riferito dai giornalisti presenti durante il panel dovesse rivelarsi vero, Brad Pitt sarà alla guida di una monoposto di F1 da Silverstone in poi. L'auto in questione sarebbe stata progettata dalla Mercedes e al momento sarebbe in fase di test. Inoltre, Lewis Hamilton sta dando consigli sulla trama e sulla sceneggiatura della pellicola. Il CEO di F1, Stefano Domenicali, ha affermato che il film sarà "Abbastanza invasivo in termini di produzione. È qualcosa che dobbiamo tenere di conto, in un certo senso, ma sarà un altro modo per dimostrare che la Formula 1 non si ferma mai".