Mostro 2: Javier Bardem, Chloë Sevigny e Nathan Lane nel cast della serie true crime di Ryan Murphy

La seconda stagione di Mostro, dopo il successo di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer con protagonista Evan Peters, potrà annoverare nel cast anche Javier Bardem e Chloë Sevigny, scelti per interpretare i genitori dei fratelli Menéndez, che avranno il volto di Cooper Koch e Nicholas Andrew Chavez. Nel cast dello show è stato confermato anche Nathan Lane.

Co-creato e prodotto esecutivamente da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie Mostro racconta storie di figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società. La seconda stagione si concentrerà su un famoso caso di omicidio dei primi anni '90 in cui rimasero coinvolti due fratelli di una ricca famiglia condannati per l'omicidio dei loro genitori.

La storia dei fratelli Menéndez

La vera storia dei fratelli Menéndez iniziò nel 1989, quando una coppia, José e Kitty, venne uccisa da colpi di fucile nella propria residenza a Beverly Hills. I loro figli, Lyle ed Erik Menéndez in origine non erano sospettati. Tuttavia, a causa delle loro spese eccessive dopo la morte dei genitori, furono indicati come potenziali sospettati, accusati di aver ucciso il padre e la madre per la loro eredità. Nel corso dei processi finiti nell'occhio dei media, i fratelli affermarono di aver subito abusi fisici, emotivi e sessuali da parte del padre, che li condussero alla decisione di uccidere i propri genitori per paura della propria incolumità.

Nel 1996 Lyle ed Erik Menéndez furono entrambi condannati all'ergastolo.