Harrison Ford non aveva mai sentito nominare Jason Segel prima della serie Shrinking, in arrivo su Apple TV+

Sembra proprio che Harrison Ford non avesse idea di chi fosse Jason Segel prima della collaborazione in occasione di Shrinking, la nuova serie tv comedy di Apple Tv+.

Anche se la fama di Jason Segel lo ha reso noto in tutto il mondo, sia attraverso il piccolo che il grande schermo, sembra proprio che il suo nome non abbia mai sfiorato di un millimetro la vita di Harrison Ford. Durante una recente intervista su Shrinking, i produttori esecutivi della serie Apple TV+ hanno rivelato che Ford non aveva mai sentito parlare di lui prima di adesso.

Shrinking: Jason Segel e Harrison Ford nella serie

Bill Lawrence e Brett Goldstein, i produttori esecutivi di Shrinking, hanno rivelato a TV Insider che Harrison Ford non aveva mai sentito parlare di Jason Segel prima della sua attuale collaborazione con questa serie tv: "Ehi, questa è davvero una buona sceneggiatura. Sarò ancora nella seconda? Chi altro c'è dentro?", ha raccontato Lawrence riportando queste domande di Ford. Bill gli ha quindi risposto: "Ti farò chiamare da Jason Segel", con la seguente risposta dell'attore: "Chi è Jason Segel?".

Shrinking farà il suo debutto mondiale su Apple TV+ il 27 gennaio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, in uscita ogni venerdì. Lo show segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole dicendo ai suoi clienti esattamente quello che pensa, e ignorando così la sua formazione e la sua etica per poi ritrovarsi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.