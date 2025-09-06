Forbidden Fruit, anticipazioni 7 settembre: il piano di Yildiz per non farsi lasciare da Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.30 su Canale 5 con Forbidden Fruit. A partire da settembre infatti, la rete ha cambiato programmazione e anziché dal lunedì al venerdì, andrà in onda anche il sabato e la domenica. Nell' episodio di domenica 7 settembre troveremo Yildiz che proverà a tenere Halit legato a sé, dopo che l'uomo ha deciso di divorziare.

Dov'eravamo rimasti

Alihan ha chiesto a Zeynep di sposarlo e la ragazza, che ormai non ci sperava più, ha subito detto si. La coppia è dunque tornata insieme, ma la sorella di Alihan, Zerrin, non vede affatto di buon occhio la relazione.

Intanto Halit ha scoperto l'ennesima bugia di Yildiz, che gli ha nascosto che Kemal fosse il suo ex marito. Allo stesso tempo però, convinto che il suo fosse solo un matrimonio di interesse, Kemal aveva proposto alla ragazza di fuggire insieme: Yildiz però aveva detto no, intenzionata ad assicurare un futuro solido per sé e Zeynep. Intanto Halit sembrerebbe molto geloso nei confronti di Ender, con cui pure ha avuto dei brevi ritorni di fiamma. Halit ha dunque deciso di divorziare da Yilidiz, con cui il rapporto era in forte crisi già da qualche tempo.

Anticipazioni 7 settembre: il piano di Yildiz per non farsi lasciare da Halit

Alihan e Zeynep decidono finalmente di affrontare apertamente Zerrin, che continua a non approvare la loro relazione. Alihan non si lascia intimidire e, per dimostrare a Zeynep quanto sia serio, le racconta di aver acquistato un terreno in campagna dove sogna di costruire una nuova vita insieme a lei, lontani da tutti i conflitti familiari. Nel frattempo, Yildiz mette in atto un piano molto astuto per non farsi lasciare da Halit: finge di essere incinta. La notizia sconvolge tutti, ma lei sembra determinata a usare questa menzogna per salvare il matrimonio e restare nella lussuosa villa.