Forbidden Fruit stasera su Canale 5: cosa succede nella puntata serale del 15 aprile

Stasera su Canale 5, intorno alle 22:00, subito dopo La ruota della fortuna, nuovo appuntamento quotidiano con Forbidden Fruit. Dopo l'episodio in onda alle 14:15, tornano gli equilibri sempre più precari e i personaggi costantemente sospesi tra rivalsa e sopravvivenza della soap turca.

La trama completa della puntata serale del 15 aprile

Nadir riesce a mettere in difficoltà Yildiz, spingendola a sottrarre al marito proprio la prova compromettente.

Lei porta a termine il piano, consegnando sia le foto sia il telefono, ma agisce con cautela: conserva una copia dell'immagine sul proprio dispositivo, trasformandola in una leva da usare in seguito. Questa scelta evidenzia quanto la situazione stia diventando sempre più delicata e personale.

Parallelamente, Kaya compie una mossa decisiva accettando l'offerta di Nadir e schierandosi apertamente contro Halit. La decisione emerge dopo un confronto con Ender, inizialmente sospettata ingiustamente del furto. Il fatto che Kaya diventi l'avvocato di Nadir segna una frattura definitiva e intensifica lo scontro tra le parti.

Ender però collega gli indizi e arriva rapidamente a sospettare il coinvolgimento diretto di Yildiz. Decide quindi di affrontarla, ma si scontra con una negazione, che non riesce a dissipare i dubbi. Nel frattempo, rafforza il legame con Şahika, condividendo informazioni strategiche, tra cui l'esistenza di un casinò illegale gestito da Nadir.

La tensione cresce ulteriormente con l'organizzazione di un falso evento benefico, studiato per attirare Yildiz. Senza sospettare nulla, la donna partecipa insieme a Zehra, ma si ritrova coinvolta in un blitz della polizia pianificato da Halit e Şahika. L'operazione rischia di avere conseguenze pesanti e di portare allo scoperto i conflitti nascosti.

Yiğit finisce nel mirino di Nadir, che tenta di coinvolgerlo nel mondo del gioco d'azzardo. Il ragazzo, però, percepisce il pericolo e decide di confidarsi con Ender. Allo stesso tempo, affronta un momento di fragilità legato alla relazione con Lila, mostrando un lato più vulnerabile.

Anche le tensioni familiari si intensificano. Erim chiede maggiore attenzione da parte di Halit, mentre Ender si preoccupa per il figlio e cerca di supportarlo coinvolgendo Caner. Infine, il confronto diretto tra Halit e Kaya in ufficio sancisce una rottura definitiva, trasformando il loro contrasto in uno scontro aperto.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit

La soap turca va in onda ogni giorno nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:15, il sabato alle 14:55, la domenica intorno alle 14:30. Il mercoledì ha guadagnato anche la prima serata, dalle 22:00 alle 00:30 circa.

Forbidden Fruit è naturalmente visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove, nella pagina dedicata della piattaforma, sono disponibili tutti gli episodi fin qui trasmessi delle prime tre stagioni.