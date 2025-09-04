Forbidden Fruit, anticipazioni 5 settembre: Halit vuole divorziare da Yilidiz

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 alle 14.10 con Forbidden Fuit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 5 settembre, scoperta la bugia di Yildiz su Kemal, Halit prenderà una decisione drastica.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep aveva scoperto che Alihan voleva chiederle di sposarlo poco prima di lasciarla e, grazie a un piano di Hakan si è ritrovata faccia a faccia con lui. A sorpresa, Alihan le ha chiesto di sposarlo: Zeynep ha accettato e i due sono tornati insieme.

Intanto Yildiz ha rifiutato di fuggire con Kemal per restare con Halit. Kemal perciò si è dimesso, ma è ricomparso alla festa di inaugurazione dell'hotel sotto mentite spoglie come "signor Atakan". Durante la festa, Ender è riuscita a far ingelosire Halit invitando Erdem.

Anticipazioni 5 settembre: Halit vuole divorziare da Yilidiz

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo aver scoperto che Kemal è in realtà il primo marito di Yildiz, Halit si sente profondamente tradito. Ferito nell'orgoglio e deciso a non lasciar correre, decide che vuole divorziare da Yildiz. Tuttavia, per evitare scandali e proteggere la propria reputazione, sceglie di aspettare ancora qualche mese prima di rendere pubblica la rottura.

Kemal, nonostante sia stato smascherato, decide di proteggere Ender e di non rivelare la sua complicità nei piani per sabotare il matrimonio di Halit. Nel frattempo, Ender non perde tempo e continua a pensare in grande: il suo prossimo obiettivo è trasferirsi in una casa più lussuosa, segno che le sue ambizioni non si fermano mai.

Intanto, Zeynep e Alihan vivono finalmente un momento di serenità. Dopo aver passato una notte insieme, sembrano più uniti che mai. Alihan decide di chiudere definitivamente con Hira, ma questa rottura lascia la ragazza furiosa e desiderosa di vendicarsi.

Parallelamente, Caner ed Emir riflettono sulle loro vite: Caner è stanco delle continue ambizioni della sorella, mentre Emir si sente bloccato dall'impossibilità di vivere l'amore che desidera a causa dei suoi problemi economici. I due, confrontandosi, si rendono conto di avere una conoscenza in comune che potrebbe aiutarli a cambiare la loro situazione e migliorare le proprie prospettive.