Forbidden Fruit, anticipazioni 8 aprile: Ender e Kaya si sposano, Sahika ricatta Ender

È arrivato il giorno del matrimonio tra Kaya ed Ender, la quale verrà presto ricattata dalla terribile Sahika che, con un video compromettente di Yigit in suo possesso, non esiterà un istante a minacciarla.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà negli episodi di mercoledì 8 aprile, in onda su Canale 5 alle 14.10 e In prima serata, dato che il doppio appuntamento della dizi ha cambiato collocazione dal giovedì al mercoledì.

Anticipazioni 8 aprile, puntata pomeridiana: Ender e Kaya si sposano

Forbidden Fruit

Ender e Kaya si sposano; la coppia si trasferisce a casa di Kaya insieme alla perfida Sahika. La donna, in possesso delle registrazioni delle telefonate di Halit, si presenta alla porta del suo ufficio per invitarlo a intervenire. Halit, preoccupato, invia due tecnici a casa sua per bonificare lo studio da eventuali microspie.

Nel frattempo, Yildiz viene corteggiata da Nadir con una certa insistenza, tanto che si offre di regalarle un quadro raffigurante una donna che le somiglia molto. Temendo una reazione di gelosia da parte di Halit, Yildiz decide però di mantenere le distanze da Nadir.

Anticipazioni 8 aprile, puntata serale: Sahika ricatta Ender, Nadir provoca Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Sahika chiama Ender nel suo ufficio e la minaccia di essere in possesso di un video compromettente di Yigit: nel filmato infatti, si vede Yigit mentre tenta di uccidere sua madre. Sahika ricatta Ender, minacciando di diffondere il video se non accetterà di collaborare con lei. Sconvolta, Ender racconta tutto a Yigit che, infrangendo la promessa fatta alla madre, corre da Sahika e la aggredisce.

Più tardi, Sahika chiede a Ender di fingere una riconciliazione davanti a Kaya, Yigit ed Erim. Con una scusa, le ribadisce in privato il ricatto, ordinandole quindi di aiutarla a orchestrare un piano contro Halit: dovrà incrinare il rapporto tra lui e Yildiz, e allo stesso tempo creare tensioni tra Halit e Nadir. Intanto Sahika si presenta a casa di Yildiz e Halit e consegna a quest'ultimo alcune registrazioni audio avvenute nel suo studio.

Ender, giocando su due fronti, invita Yildiz in una caffetteria e le rivela che Sahika possiede quelle registrazioni, tra cui una conversazione compromettente tra lei e Nadir. Ender sostiene di aver cancellato quell'audio per proteggerla da Halit, ma in realtà è stata proprio Sahika a farlo.

Nel ruolo di nuova presidente dell'associazione benefica, Yildiz presenta il suo programma e annuncia un intervento di Halit, che però rimane bloccato fuori città insieme a Sahika. Al suo posto arriva Nadir che, su suggerimento di Ender, dichiara pubblicamente il proprio sostegno a Yildiz, scatenando così la furia di Halit.

Nel frattempo, Akin e Yigit trascorrono la serata in un locale, dove Lila scopre che Yigit si sta divertendo con altre ragazze proprio nel giorno del loro divorzio. Durante la festa aziendale, Ender mette in guardia Yildiz su Leyla, mentre Nadir provoca ulteriormente Halit con un regalo del tutto inaspettato.