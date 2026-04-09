Forbidden Fruit, anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

Tutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5

Yildiz
NOTIZIA di 09/04/2026

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio della rete Mediaset. Nell' episodio di giovedì 9 aprile troveremo un'inedita coppia di alleate: Ender e Sahika. Le due tramano contro Yildiz e Halit, ma non è come sembra: Ender infatti, lo sta facendo per proteggere Yigit.
Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit

Kaya ed Ender si sono sposati: subito dopo il matrimonio, la coppia è andata a vivere nella casa dell'avvocato, insieme alla perfida Sahika. E proprio la donna ha subito approfittato dell'occasione e ha ricattato Ender, mostrandole di possedere un video di Yigit: nel filmato si vede il ragazzo mentre cerca di uccidere la madre, e naturalmente Sahika minaccia che non ha alcun problema a diffonderlo. Così, con Ender sotto scacco, Sahika le chiede di aiutarla ad allontanare Yildiz e Halit e, allo stesso tempo, creare altri problemi anche tra Halit e Nadir.
Nel frattempo, a una festa, proprio nel giorno del loro divorzio, Lila ha scoperto che Yigit si diverte con altre ragazze.

Forbidden Fruit, anticipazioni 8 aprile: Ender e Kaya si sposano, Sahika ricatta Ender Forbidden Fruit, anticipazioni 8 aprile: Ender e Kaya si sposano, Sahika ricatta Ender

Anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

Forbidden Fruit Poster
Locandina di Forbidden Fruit

Improvvisamente alleate per via del ricatto di Sahika ai danni di Ender, le due donne continuano a tramare per portare avanti il loro piano, nel tentativo di separare Halit e Yildiz. Intanto Yildiz sta subendo una corte serrata da parte di Nadir, ma la ragazza lo ha sempre tenuto a distanza perché conosce bene la gelosia di Halit. E proprio Halit infatti, restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, ordinando a Yildiz di non nascondergli più nulla e, soprattutto, di stare lontana dal suo socio.
Lila e Yigit infine, nel loro continuo tira e molla fatto di avvicinamenti e litigi, sono ora freschi di divorzio; il loro legame tuttavia, sembra ancora lontano dall'essersi esaurito.