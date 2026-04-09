Forbidden Fruit, anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio della rete Mediaset. Nell' episodio di giovedì 9 aprile troveremo un'inedita coppia di alleate: Ender e Sahika. Le due tramano contro Yildiz e Halit, ma non è come sembra: Ender infatti, lo sta facendo per proteggere Yigit.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Kaya ed Ender si sono sposati: subito dopo il matrimonio, la coppia è andata a vivere nella casa dell'avvocato, insieme alla perfida Sahika. E proprio la donna ha subito approfittato dell'occasione e ha ricattato Ender, mostrandole di possedere un video di Yigit: nel filmato si vede il ragazzo mentre cerca di uccidere la madre, e naturalmente Sahika minaccia che non ha alcun problema a diffonderlo. Così, con Ender sotto scacco, Sahika le chiede di aiutarla ad allontanare Yildiz e Halit e, allo stesso tempo, creare altri problemi anche tra Halit e Nadir.

Nel frattempo, a una festa, proprio nel giorno del loro divorzio, Lila ha scoperto che Yigit si diverte con altre ragazze.

Anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Improvvisamente alleate per via del ricatto di Sahika ai danni di Ender, le due donne continuano a tramare per portare avanti il loro piano, nel tentativo di separare Halit e Yildiz. Intanto Yildiz sta subendo una corte serrata da parte di Nadir, ma la ragazza lo ha sempre tenuto a distanza perché conosce bene la gelosia di Halit. E proprio Halit infatti, restituisce a Nadir il quadro ricevuto alla festa, ordinando a Yildiz di non nascondergli più nulla e, soprattutto, di stare lontana dal suo socio.

Lila e Yigit infine, nel loro continuo tira e molla fatto di avvicinamenti e litigi, sono ora freschi di divorzio; il loro legame tuttavia, sembra ancora lontano dall'essersi esaurito.