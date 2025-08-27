Forbidden Fruit, anticipazioni 28 agosto: Halit tradisce di nuovo Yildiz con Ender

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell'episodio di giovedì 28 agosto ci sarà un nuovo colpo di scena: Halit ed Ender infatti, per la seconda volta, avranno un ritorno di fiamma. L'imprenditore e l'ex moglie si riavvicineranno pericolosamente, mentre Yildiz non sospetta niente e, anzi, è gelosa di Defne.

Ecco allora più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha organizzato una cena d'affari con Zehra e Osman per chiudere un accordo, scatenando la rabbia di Halit, che non si fida di Osman. Nonostante il divieto del marito però, Ender è riuscita a portare a termine l'affare con successo. Alihan intanto tenta invano di riavvicinarsi a Zeynep, che resta ferma nel respingerlo. Defne invece continua a tramare per conquistare Halit, mentre Yildiz è molto sospettosa e gelosa.

Anticipazioni 28 agosto: Halit tradisce di nuovo Yildiz con Ender

Alihan non rinuncia a Zeynep e continua ad avvicinarla; la ragazza però, ha deciso di chiudere per sempre con lui e di non cascarci più. Ogni volta che le si è avvicinato infatti, le ha solo causato dolore.

Yildiz inizia a nutrire sospetti sempre più importanti nei confronti di Halit, che appare sempre più vicino a Defne. Allo stesso tempo, anche Ender, spinta dalla gelosia, non esita ad affrontare la rivale senza mezzi termini. Entrambe, in fondo, non si sbagliano: Defne continua infatti a tramare, decisa a conquistare l'uomo. Per portare avanti i suoi piani inoltre, Defne insinua nell'imprenditore il dubbio che Yildiz lo abbia ingannato, sottraendogli denaro di nascosto. Accecato dall'ira, Halit affronta Yildiz senza mezzi termini, poi abbandona la villa e si rifugia in un hotel, dove poco dopo lo raggiunge Ender. Lì, tra i due, riaffiora la passione: per la seconda volta, Halit ed Ender finiscono a letto insieme.