Forbidden Fruit, anticipazioni 27 agosto: Zeynep accusa Alihan di volerla per capriccio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit su Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 27 agosto Alihan proverà a riavvicinarsi a Zeynep, ma invano; Yildiz intanto, continuerà ad essere gelosa di Halit.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.
Negli episodi precedenti
Zeynep, dispiaciuta per aver ferito Cem e stanca dei continui dolori che lui le ha causato, decide di allontanarlo. Halit intanto teme per la reputazione della famiglia, mentre Yildiz è presa da tutt'altra preoccupazione: sospetta infatti della sua vicinanza con Defne. Ender intanto sfrutta i dubbi di Yildiz per cercare di separare l'ex marito dalla sua nuova moglie; per farlo, coinvolge Zerrin e Zehra. Intanto, Zeynep evita Alihan ma trova inaspettatamente sostegno da parte di Cem, che si offre di starle vicino.
Anticipazioni 27 agosto: Zeynep accusa Alihan di volerla per capriccio
Ender cerca di trarre vantaggio da un affare coinvolgendo Zehra e Osman: organizza infatti una cena di lavoro, nel tentativo di chiudere un affare vantaggioso. Quando Halit lo scopre va su tutte le furie, dato che Osman ha la fama di sciupafemmine; nonostante Halit le abbia ordinato di chiudere subito ogni rapporto, Ender riesce invece a ottenere ciò che voleva, chiudendo un buon accordo per le aziende degli Argun.
Nel frattempo, Alihan prova nuovamente a riavvicinarsi a Zeynep, ma la ragazza è ferma nella sua decisione di tenerlo lontano. È convinta che lui la voglia solo per capriccio, non per amore.
Defne intanto, punta ad Halit: Yildiz ci aveva visto giusto, faceva bene ad essere gelosa. La donna infatti, sta pianificando nuove mosse per riconquistarlo, mentre Kemal propone a Yildiz di scappare insieme: ma la bionda non ne ha alcuna intenzione, il suo pensiero è fisso su Halit.
Emir confida a Caner che sta sentendo Lila, con cui sta avendo lunghi scambi, mentre Ender prepara l'incontro con Erdem Bilir.