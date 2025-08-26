Forbidden Fruit, anticipazioni 27 agosto: Zeynep accusa Alihan di volerla per capriccio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit su Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 27 agosto Alihan proverà a riavvicinarsi a Zeynep, ma invano; Yildiz intanto, continuerà ad essere gelosa di Halit.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Zeynep, dispiaciuta per aver ferito Cem e stanca dei continui dolori che lui le ha causato, decide di allontanarlo. Halit intanto teme per la reputazione della famiglia, mentre Yildiz è presa da tutt'altra preoccupazione: sospetta infatti della sua vicinanza con Defne. Ender intanto sfrutta i dubbi di Yildiz per cercare di separare l'ex marito dalla sua nuova moglie; per farlo, coinvolge Zerrin e Zehra. Intanto, Zeynep evita Alihan ma trova inaspettatamente sostegno da parte di Cem, che si offre di starle vicino.

Anticipazioni 27 agosto: Zeynep accusa Alihan di volerla per capriccio

Locandina di Forbidden Fruit

Ender cerca di trarre vantaggio da un affare coinvolgendo Zehra e Osman: organizza infatti una cena di lavoro, nel tentativo di chiudere un affare vantaggioso. Quando Halit lo scopre va su tutte le furie, dato che Osman ha la fama di sciupafemmine; nonostante Halit le abbia ordinato di chiudere subito ogni rapporto, Ender riesce invece a ottenere ciò che voleva, chiudendo un buon accordo per le aziende degli Argun.

Nel frattempo, Alihan prova nuovamente a riavvicinarsi a Zeynep, ma la ragazza è ferma nella sua decisione di tenerlo lontano. È convinta che lui la voglia solo per capriccio, non per amore.

Defne intanto, punta ad Halit: Yildiz ci aveva visto giusto, faceva bene ad essere gelosa. La donna infatti, sta pianificando nuove mosse per riconquistarlo, mentre Kemal propone a Yildiz di scappare insieme: ma la bionda non ne ha alcuna intenzione, il suo pensiero è fisso su Halit.

Emir confida a Caner che sta sentendo Lila, con cui sta avendo lunghi scambi, mentre Ender prepara l'incontro con Erdem Bilir.