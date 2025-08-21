Forbidden Fruit, anticipazioni 22 agosto: Halit tradisce Yildiz con Ender, Alihan bacia Zeynep e Cem lo scopre

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. L' episodio di venerdì 22 agosto sarà ricco di colpi di scena: il tradimento di Halit con Ender, il bacio tra Alihan e Zeynep proprio mentre Cem annuncia il fidanzamento con la ragazza.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Zehra vede Alihan salutare Hira e pensa che siano fidanzati, diffondendo la voce. La notizia arriva a Zeynep, a cui viene riferita da Yildiz: sconvolta, Zeynep decide di chiudere con Alihan e accettare la proposta di Cem, che entusiasta lo riferisce subito ad Alihan. Intanto Zeynep si trasferisce per un po' dalla sorella, dove si rende conto delle difficoltà quotidiane che la bionda deve affrontare con Ender e con Kemal.

Anticipazioni 22 agosto: Halit a letto con Ender, Cem scopre che Zeynep ha baciato Alihan

Ender va nell'ufficio di Halit per discutere di affari, ma l'incontro prende una piega inaspettata: quando infatti arriva l'amico Bulent, inizia a riempire Ender di complimenti suscitando la gelosia di Halit. La tensione si fa sentire, tanto che Halit ed Ender finiscono per lasciarsi andare a un momento di intimità. Poco dopo però, Halit dice che si è trattato solo di un errore, poiché è innamorato di Yildiz.

Nel frattempo, Zeynep confida a sua sorella Yildiz di non provare un vero amore per Cem e decide di parlargli apertamente. Mentre la ragazza cerca di trovare il coraggio per dirgli qualcosa di tanto spiacevole, arriva il giorno dell'evento promozionale organizzato dall'azienda tessile di Alihan.

Zeynep, provata dalle sue emozioni, si rifugia per un momento in bagno per rimanere sola: non immagina che Alihan l'ha seguita. L'uomo la raggiunge e la bacia, ribadendo quanto sia ancora innamorato di lei. Purtroppo, il bacio tra Alihan e Zeynep viene visto da Zehra, che anziché tacere o parlare a Cem con discrezione, sceglie il momento peggiore per farglielo sapere. Cioè proprio quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep davanti agli ospiti: Zehra allora interviene subito e, davanti a tutti, svela che c'è appena stato un bacio di Zeynep, ma non era certo con Cem.