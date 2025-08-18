Forbidden Fruit, anticipazioni 19 agosto: Yildiz vuole rompere l'accordo con Yesim, Halit scopre le sue spese

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di martedì 19 agosto Halit si accorgerà dei tanti soldi spesi da Yildiz e le ordinerà di smettere con gli acquisti, ma Yildiz non sta spendendo quei soldi per concedersi dei vizi...Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Invidiosa delle sue nuove frequentazioni e sentendosi messa da parte, Sengul ha iniziato a ricattare Yildiz. Così, avendo bisogno di soldi, la bionda ha iniziato a sottrarli ad Halit con uno stratagemma: su consiglio di Defne, ha iniziato ad effettuare finti pagamenti con la carta di Halit alla proprietaria di una boutique, Yesim, con cui aveva stipulato un accordo.

Nel frattempo, la relazione tra Zeynep e Alihan sembra essere giunta al capolinea: dopo che Alihan le ha dato un appuntamento a cui non si è presentato, la ragazza ha deciso di chiudere una volta per tutte.

Anticipazioni 19 agosto: Yildiz vuole rompere l'accordo con Yesim, Halit scopre le sue spese

Alihan si è accorto che Zeynep e Cem sono sempre più vicini, e dal momento che la mora lo ha affrontato su tutte le furie, è più geloso che mai del loro rapporto. Per cercare di saperne di più, Alihan invita l'amico a cena. Cem gli confida che Zeynep non si sente pronta per una storia, ma gli dice anche di esserne talmente interessato da volerle far cambiare idea.

Intanto, Ender ha stretto un patto con Kemal per averlo come proprio autista. Con la complicità del fratello Caner infatti, Ender è riuscita a far licenziare l'autista di Erim e assumere proprio Kemal.

Se il suo ex marito che le ronza intorno non fosse già abbastanza per Yildiz, in attesa di scoprirlo la bionda vorrebbe sciogliere l'accordo con Yesim. La donna però le chiede di rispettarlo per almeno altri sei mesi e Defne decide di aiutarla.

Vedendo l'estratto conto della sua carta, Halit va su tutte le furie: prima rimprovera Yesim, poi le ordina di smettere di fare acquisti.