Forbidden Fruit, anticipazioni 18 agosto: Zeynep chiude con Alihan, Kemal autista personale di Ender

Forbidden Fruit manca da tre giorni su Canale 5: il solito appuntamento del venerdì pomeriggio infatti, è saltato perché coincidente con la festività del Ferragosto. Archiviato il ponte festivo, la dizi turca è pronta a tornare dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nell' episodio di lunedì 18 agosto assisteremo allo stratagemma di Ender per separare Halit e Yildiz, mentre Zeynep avrà un duro confronto con Alihan.

Dov'eravamo rimasti: Alihan faccia a faccia con Zeynep

Vedendo che Zeynep e Cem pericolosamente vicini, deciso inoltre a riconquistarla, Alihan ha deciso di tentare il tutto per tutto con la ragazza. Rimasto solo con lei in ascensore infatti, lo ha bloccato per poterle parlare: nei giorni scorsi infatti, la mora non gli dava modo di poter avere una conversazione con lei, così Alihan ha tentato una mossa estrema. Faccia a faccia in ascensore, le ha così ribadito il proprio amore e le ha dato un appuntamento a cui, su consiglio di Yildiz, Zeynep si è presentata.

Anticipazioni 18 agosto: Zeynep chiude con Alihan, Kemal autista personale di Ender

Ender vuole vedere la fine del matrimonio tra Yildiz e Halit, così ha escogitato un nuovo piano: ha incontrato Kemal, ex marito di Yildiz e lo ha assunto come autista personale. In questo modo, può introdurlo in casa di Halit senza destare alcun sospetto e Yildiz si troverà in una situazione difficilissima.

Nel frattempo, Cem si accorge che Zeynep è di pessimo umore e la invita a fare una passeggiata fuori per distrarla; non sa a cosa è dovuto l'umore della ragazza, e cioè al fatto che Alihan non si è presentato all'appuntamento che lui stesso aveva proposto. Approfittando del momento insieme, Cem si dichiara a Zeynep e le dice di voler stare con lei. Rientrati in ufficio, Zeynep affronta Alihan e non gli fa sconti: è davvero arrabbiata per il suo comportamento. Prima ha fatto di tutto per rimanere solo con lei, persino bloccare un ascensore e poi di nuovo, l'ennesima contraddizione.

Alihan, a sua volta, dà risposte vaghe per non rivelare cos'è successo con Lila, ma Zeynep è convinta che stia mentendo e vuole chiudere il rapporto.