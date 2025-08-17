Forbidden Fruit, anticipazioni 18 agosto: Zeynep chiude con Alihan, Kemal autista personale di Ender

Dopo la pausa di Ferragosto, Forbidden Fruit torna con la sua consueta programmazione su Canale 5. Ecco allora cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca

NOTIZIA di 17/08/2025

Forbidden Fruit manca da tre giorni su Canale 5: il solito appuntamento del venerdì pomeriggio infatti, è saltato perché coincidente con la festività del Ferragosto. Archiviato il ponte festivo, la dizi turca è pronta a tornare dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.
Nell' episodio di lunedì 18 agosto assisteremo allo stratagemma di Ender per separare Halit e Yildiz, mentre Zeynep avrà un duro confronto con Alihan.

Dov'eravamo rimasti: Alihan faccia a faccia con Zeynep

Vedendo che Zeynep e Cem pericolosamente vicini, deciso inoltre a riconquistarla, Alihan ha deciso di tentare il tutto per tutto con la ragazza. Rimasto solo con lei in ascensore infatti, lo ha bloccato per poterle parlare: nei giorni scorsi infatti, la mora non gli dava modo di poter avere una conversazione con lei, così Alihan ha tentato una mossa estrema. Faccia a faccia in ascensore, le ha così ribadito il proprio amore e le ha dato un appuntamento a cui, su consiglio di Yildiz, Zeynep si è presentata.

Anticipazioni 18 agosto: Zeynep chiude con Alihan, Kemal autista personale di Ender

Ender vuole vedere la fine del matrimonio tra Yildiz e Halit, così ha escogitato un nuovo piano: ha incontrato Kemal, ex marito di Yildiz e lo ha assunto come autista personale. In questo modo, può introdurlo in casa di Halit senza destare alcun sospetto e Yildiz si troverà in una situazione difficilissima.
Nel frattempo, Cem si accorge che Zeynep è di pessimo umore e la invita a fare una passeggiata fuori per distrarla; non sa a cosa è dovuto l'umore della ragazza, e cioè al fatto che Alihan non si è presentato all'appuntamento che lui stesso aveva proposto. Approfittando del momento insieme, Cem si dichiara a Zeynep e le dice di voler stare con lei. Rientrati in ufficio, Zeynep affronta Alihan e non gli fa sconti: è davvero arrabbiata per il suo comportamento. Prima ha fatto di tutto per rimanere solo con lei, persino bloccare un ascensore e poi di nuovo, l'ennesima contraddizione.
Alihan, a sua volta, dà risposte vaghe per non rivelare cos'è successo con Lila, ma Zeynep è convinta che stia mentendo e vuole chiudere il rapporto.