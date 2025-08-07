Forbidden Fruit, anticipazioni 8 agosto: Yildiz sottrae soldi ad Halit, Ender vuole scappare con Sinan

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca che racconta le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep. Nell' episodio di venerdì 8 agosto vedremo Yildiz ricattata da Sengul, che le chiede soldi: cosa farà Yildiz per venirne fuori?

Scopriamo dunque cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Yildiz vuole tenere Halit legato a sé e per fargli temere di poterla perdere, gli ha fatto credere di volere il divorzio. Ovviamente si trattava di una finta, ma l'uomo ha temuto che il suo matrimonio potesse già finire.

L'imprenditore ha allora pensato a qualcosa che sorprendesse Yildiz: ha organizzato un finto rapimento in cui la ragazza si è ritrovata a bordo di uno yacht, ma dopo l'iniziale paura, ha scoperto che stava partendo per la luna di miele insieme a suo marito.

Anticipazioni 8 agosto: Yildiz sottrae soldi ad Halit, Ender vuole scappare con Sinan

Locandina di Forbidden Fruit

La madre di Lal e Cem è ricoverata in ospedale a causa di un infarto, così Alihan, Halit e Yildiz vanno subito in ospedale per sapere come sta. Il giorno dopo, anche Zeynep va a trovare Cem in ospedale e si ritrova faccia a faccia con Alihan: il suo ex capo non si fa sfuggire l'occasione per stuzzicarla e testare se provi ancora interesse nei suoi confronti. Nel frattempo, Yildiz si sta occupando dei lavori e del trasloco nella nuova casa; ha però anche altro da gestire, dato che Sengul la sta ricattando. La ragazza allora, ha urgente bisogno di soldi ed è in cerca di una scusa per ottenerli da Halit.

Parlando con Defne, sua nuova conoscente e vecchia amica di Ender e Halit, scopre un trucco per entrare in possesso dei soldi. Defne infatti, sostiene che si possono sottrarre soldi al marito effettuando finti pagamenti con la carta di credito. Yildiz non se lo fa ripetere due volte: trova una boutique di abiti molto costosi e propone l'affare alla proprietaria-commessa, la quale accetta subito.

Ender intanto, incontra Sinan: i due decidono di scappare insieme. I due rischiano di farsi scoprire, ma Sinan riesce a ingannare con facilità la moglie Zehra, ignara di tutto.