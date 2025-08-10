Forbidden Fruit, anticipazioni 11 agosto: Zeynep se la prende con Alihan davanti a tutti, Zehra scopre Sinan

Nuova settimana di episodi con Forbidden Fruit: la dizi turca infatti si ferma nella settimana Ferragosto ma, anzi, prosegue con il consueto appuntamento delle 14.10 su Canale 5. Lo stop è previsto soltanto per il giorno festivo, cioè venerdì 15 agosto, per poi tornare regolarmente in onda da lunedì 18 agosto.

Nel frattempo, le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep vanno avanti, con la mora che attraversa un periodo molto difficile e se la prenderà con Alihan.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Mentre Zeynep è tornata dagli USA per stare vicino a Yildiz, in quel momento in rotta col marito Halit, poco dopo si è ritrovata sola e senza lavoro. Yildiz infatti, si è presto riappacificata col marito, mentre Zeynep ha rinunciato a un'importante possibilità di fare carriere. Come se non bastasse, appena rientrata in Turchia, ha trovato un nuovo lavoro ma ha scoperto che Alihan aveva comprato l'azienda per starle vicino. A quel punto, la ragazza si è licenziata.

Anticipazioni 11 agosto: Zeynep se la prende con Alihan davanti a tutti, Zehra scopre Sinan

Ender e Sinan

Zeynep ha avuto momento migliori: la ragazza si sente talmente sotto pressione che, suo malgrado, accetta la proposta di Alihan ed Emir di uscire con loro. Solo che la serata finirà nel peggiore dei modi perché Zeynep berrà più del dovuto e finirà per inveire contro tutti: sia gli amici che soprattutto Alihan, il suo ex.

Nel frattempo la famiglia di Halit si è trasferita nella nuova casa, ma li attende nuovi problemi, Zehra infatti, fresca di matrimonio con Sinan, scopre che il marito sta progettando di scappare insieme a un'altra donna. Non sa ancora che quella donna è Ender, ma la scoperta fatta basta già per shockarla. Inoltre, come le fa notare il padre Halit, non è stata precipitosa solo in amore, ma anche in affari: dopo aver aperto il centro con Sinan, ora è indebitata, e con lei la famiglia. E pensare che Halit era contrario dal primo istante...