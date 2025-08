Forbidden Fruit, anticipazioni 4 agosto: Yildiz viene smascherata da Ender e chiede a Zeynep di tornare

Inizia la seconda stagione di Forbidden Fruit. L'episodio di lunedì 4 agosto infatti, sarà il primo della seconda stagione della dizi turca, in onda alle 14.10 su Canale 5. Ora che Zeynep è partita insieme a Cem per Atlanta, Yildizi è rimasta sola ad Istanbul. Scopriamo dunque cosa succederà alle due sorelle.

Dov'eravamo rimasti

Zeynep è partita per Atlanta insieme a Cem, che le ha proposto di seguirlo come sua assistente. La ragazza ha lasciato la Turchia e proprio quando Alihan si è deciso a raggiungerla in aeroporto per fermarla, purtroppo era troppo tardi. Zeynep era già sull'aereo. Intanto Yildiz si trova sola, senza più la sua spalla, e affronta apertamente Ender. Ma purtroppo per lei, l'ex moglie di Halit è in cerca della sua vendetta...

Anticipazioni 4 agosto: Yildiz viene smascherata da Ender e chiede a Zeynep di tornare

Ender è venuta in possesso della registrazione di una conversazione tra Caner e Sengul: quest'ultima, gelosa di essere stata messa da parte dell'amica, rivela il piano della bionda per far cadere Halit ai suoi piedi. A questo punto, Ender fa ascoltare la registrazione proprio ad Halit, il quale non può che rimanerne molto colpito. Sengul però ritratterà, così come Yildiz; anzi, la ragazza sostiene di essere innocente e che si tratti di un complotto ai suoi danni. Vedendo però che Halit non la difende né sembra crederle, Yildiz decide di andarsene e vivere momentaneamente nell'appartamento che condivideva con la sorella.

Disperata e sola, senza più la sua confidente, Yildiz chiama allora Zeynep per chiederle di tornare. Zeynep non se lo fa ripetere due volte: avvisa Cem di dover rientrare, in Turchia c'è bisogno di lei. Nel frattempo, i guai per Yildiz non sono finiti: Sengul infatti, la ricatta. Intanto, Halit chiede ad Ender di lasciare la villa, così la donna si trasferisce di nuovo a casa del fratello.