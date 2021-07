Florence Pugh: "La mia relazione con Zach Braff infastidisce persone diverse da quelle che ci aspettavamo"

Nonostante le critiche ricevute via social, la coppia composta da Florence Pugh e Zach Braff è più solida che mai. A far sollevare il sopracciglio ad alcuni è la differenza di età tra i due attori, 25 anni lei, 46 lei, che però continuano a essere affiatati e innamorati nonostante le malelingue. Tornando a parlare delle osservazioni negative sulla loro relazione, Florence Pugh ha precisato che a giudicare sono state persone insospettabili.

In una nuova intervista con il Sunday Times, l'attrice inglese ha toccato il tema delle polemiche che la sua relazione con Braff ha sollevato in certi ambienti:

"Penso che infastidisca persone che non ti aspetteresti. Certi fan preferirebbero che frequentassi qualcuno della mia età, ma questa è la mia vita e non sto facendo nulla per compiacere le persone o per renderlo un titolo migliore per il gossip. Voglio essere anche io una persona!"

Zach Braff ricorda quando Florence Pugh ha difeso la loro relazione dagli hater

Florence Pugh ha ripetutamente difeso la sua relazione con Zach Braff sui social ribadendo che nessuno ha il diritto di giudicare il suo privato. Ecco le sue parole:

"Ho 24 anni. Lavoro da quando ne avevo e guadagno i miei soldi da quando ne avevo 17, a 18 anni ho iniziato a pagare le tasse. Voglio sottolineare questo fatto: ho 24 anni. Non ho bisogno che nessuno mi dica chi dovrei o non dovrei amare, e non lo farei mai a nessuno. Questi non sono affari vostri."

A partire dal 7 luglio vedremo Florence Pugh a fianco di Scarlett Johansson nel ruolo di Yelena Belova nel cinecomic Marvel Black Widow. qui la recensione di Black Widow, in uscita il 7 luglio in sala e su Disney+ Vip Access.