Florence Pugh sexy sulla cover di ELLE: "Nessuno ha il diritto di giudicare la mia vita privata"

Florence Pugh posa per la cover di ELLE british e coglie l'occasione per criticare chi la giudica per le sue scelte nella vita privata.

La star di Piccole donne e Black Widow Florence Pugh ha posato, sexy ed elegantissima, per la cover di giugno di ELLE criticando coloro che si permettono di giudicare la sua vita privata.

Florence Pugh for Elle UK (2020) pic.twitter.com/gxIujGWU3B — Florence Pugh Daily (@bestofpugh) May 7, 2020

Florence Pugh ha posato per la cover di Elle british di giugno in un elegante servizio realizzato da Liz Collins. L'occasione ha permesso alla star inglese di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute per la differenza d'età col fidanzato Zach Braff. Florence Pugh ha perfino bloccato i commenti su Instagram dopo gli attacchi di bullismo subiti e adesso torna ad affrontare il tema specificando:

"Ho sempre pensato che questo fosse bizzarro. Faccio l'attrice perché amo recitare e non mi preoccupa il fatto che la gente veda cosa faccio, ma le persone non hanno diritto di dare giudizi sulla mia vita privata. So che questo fa parte della fama e che le persone potrebbero invadere la privacy e farsi le proprie idee al rrguardo, ma è strano che alla gente normale sia permesso di espirmere questo odio e le proprie opinioni su una parte della mia vita che è privata. Questo è un aspetto strano della fama, essere vivisezionato dal pubblico su qualcosa che non hai mostrato."

Florence Pugh photographed by Liz Collins for Elle UK pic.twitter.com/ytTU0O7PlA — Florence Pugh Daily (@bestofpugh) May 8, 2020

Prossimamente vedremo Florence Pugh a fianco di Scarlett Johansson in Black Widow, ruolo che ha richiesto a Florence una notevole preparazione fisica:

"L'aspetto fondamentale è muoversi bene. Io ho adorato tutto questo perchè sono cresciuta facendo tanta danza e tanto sport. Ero abituata a fare la lotta con mio fratello (l'attore e musicista Toby Sebastian), perciò trovo i combattimenti emozionanti."

Naturalmente Marvel ha richiesto qualche sacrificio, soprattutto alimentare, ma Florence Pugh si è preoccupata subito di capire che tipo di regole avrebbe dovuto seguire:

"Quando ho avuto il ruolo di Yelena Belova in Black Widow, volevo sapere che tipo di regime avrei dovuto seguire. Volevo capire se sarebbe stata Marvel a decidere o io, questo per me era importante. Non volevo far parte di qualcosa dovrei avrei dovuto essere costanetemente sotto controllo da persone che si assicurassero che ero in forma. Questa non sono io."