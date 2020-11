Zach Braff ricorda quando Florence Pugh ha difeso la loro relazione dagli hater

Zach Braff ha elogiato il modo in cui la sua fidanzata, Florence Pugh, ha affrontato le critiche della gente per la loro differenza di età. Ad aprile, l'attrice aveva condiviso una foto del suo compagno per augurargli buon compleanno, scatenando i commenti negativi dei followers.

Zach Braff e Florence Pugh stanno insieme da da oltre un anno e mezzo. Nonostante siano entrambi molto amati dal pubblico, la loro relazione ha fatto storcere il naso a numerose persone che non hanno perso l'occasione di manifestare attraverso i social la loro disapprovazione riguardo questa storia d'amore. Con lo scorrere dei mesi e l'aumento sul web delle foto che ritraggono i due personaggi in questione, si sono scatenate diverse polemiche per via della differenza d'età che intercorre tra Zach Braff, 45 anni, e la sua compagna, di 24 anni.

A tali critiche ha risposto a testa alta Florence Pugh, ed è per questo che Braff ha scelto di elogiarla, spiegando come abbia pensato di non poter aggiungere altro a quanto da lei dichiarato. "Si è letteralmente seduta, ha registrato un video sul suo telefono ed ha detto quelle parole", ha ricordato Braff. "A quel punto ho pensato: 'Come potrei aggiungere altro a qualcosa di così intelligente e articolato come quello?' Quindi, alla fine ho scelto di non farlo".

Ricordiamo che ad aprile l'attrice di Piccole Donne ha augurato a Braff un felice compleanno su Instagram, definendolo una "persona speciale". Pochi giorni dopo, ha pubblicato un video in cui rispondeva alle critiche apparse nei commenti sotto quell'immagine. "Lunedì ho pubblicato una foto in onore del compleanno di Zach ed ho scritto un messaggio di buon compleanno nel post. Entro pochi minuti dalla pubblicazione, il 70% dei commenti contenevano offese e parole orribili" ha detto Pugh. "È la prima volta che mi trovo costretta a disattivare i commenti sulla pagina. Non sono mai stata una persona che incoraggia questa cosa. Non mi piace quell'atmosfera tossica". Pugh ha quindi detto ai suoi fan che mira ad avere una pagina "positiva, con cui cerca di far sorridere la gente". L'attrice ha poi spiegato quanto, in un momento storico così drammatico, sperasse in una maggiore gentilezza da parte della gente: "Mi rattrista il fatto che durante questo periodo in cui abbiamo bisogno di stare insieme, in cui il mondo soffre e la gente sta morendo, alcuni di voi abbiano deciso di fare i prepotenti senza motivo".

Pugh ha quindi detto ai suoi followers che non è loro compito dirle chi può e non può amare, ed ha detto loro di premere il pulsante 'smetti di seguire' se tutto ciò li infastidisce davvero così tanto. "Le offese che rivolgete a lui, le rivolgete contro di me, e non voglio quel tipo di followers" ha concluso l'attrice.