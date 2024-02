Five Nights at Freddy's 2: svelata la data di inizio riprese

Film & Television Industry Alliance annuncia che le riprese del sequel di Five Nights at Freddy's inizieranno a luglio.

Dopo che Josh Hutcherson ha annunciato la messa in cantiere di un secondo film di Five Nights at Freddy's, anche la Film & Television Industry Alliance ha confermato la notizia, dichiarando che la produzione del sequel inizierà l'1 luglio a New Orleans. Hutcherson - che nell' horror interpretava Mike Schmidt - ha precedentemente rivelato che i creativi stanno sviluppando la storia e che "vogliono che il processo parta il prima possibile".

L'annuncio del sequel di Five Nights at Freddy's non sorprende, visto che il film è presto diventato il maggior incasso di sempre per un titolo Blumhouse e il maggior incasso horror del 2023. Oltre a Hutcherson, Five Nights at Freddy's era interpretato da Matthew Lillard nel ruolo di Steve Raglan, Elizabeth Lail nel ruolo di Vanessa e Piper Rubio nel ruolo di Abby.

Five Night At Freddy's: la spiegazione della scena dopo i titoli di coda

Di cosa parla Five Nights at Freddy's?

Il film horror soprannaturale, basato sull'omonima serie di videogiochi, segue una giovane e problematica guardia giurata costretta a lavorare in una pizzeria abbandonata chiamata Freddy Fazbear's Pizza per mantenere la custodia della sorella minore. Ma fare il turno di notte da Freddy si rivelerà uno scenario rischioso e terrificante che metterà in pericolo sia la sicurezza della sorella che la sua.

La sinossi di Five Nights at Freddy's recita: "Da poco licenziato e alla disperata ricerca di un lavoro per poter mantenere la custodia della sorellina, Mike accetta di fare la guardia notturna in un ristorante a tema abbandonato: La Pizzeria di Freddy Fazbear. Ma Mike scopre ben presto che da Freddy's nulla è come sembra. Le notti di Mike al Freddy's lo condurranno a inspiegabili incontri con il soprannaturale e lo trascineranno nel cuore nero di un incubo indicibile".

Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi e scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.