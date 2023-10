Five Night At Freddy's: la spiegazione della scena dopo i titoli di coda

Alla fine della visione di Five Night At Freddy's, gli spettatori hanno potuto ammirare sorpresi una scena posta alla fine dei titoli di coda, come ormai accede sempre più frequentemente nei moderni blockbuster.

Durante la scena non vediamo nulla sullo schermo ma è possibile cogliere un particolarissimo riferimento sonoro.

La scena è più uno scherzo ben posizionato dagli autori che un'anticipazione di ciò che accadrà se il film dovesse diventare un franchise. Poiché il filmato mostrato non è considerato fondamentale per il futuro del franchise di Five Nights at Freddy's, non è necessariamente una visione essenziale per tutti gli spettatori.

Il contenuto effettivo della scena si ricollega, infatti, a una battuta ricorrente. Nel corso del film, Mike si spaventa quando trova un piccolo clown giocattolo. La sequenza mid-credit riporta in scena il tassista che ha riportato Abby e Freddy Fazbear alla pizzeria. È parcheggiato fuori e cerca di dormire quando inizia a sentire bussare alla sua auto. All'inizio ignora i rumori, dicendo alla persona di andarsene, ma poi la porta del passeggero si apre e si chiude. Solo quando finalmente apre gli occhi, il tassista vede il clown giocattolo seduto sul sedile, provocando un esilarante spavento.

La sequenza post-credit

Proprio alla fine dei titoli di coda, mentre viene mostrato l'elenco della colonna sonora di Five Nights at Freddy's, inizia a essere riprodotto un importante messaggio audio. Una voce non identificata pronuncia 10 lettere che recitano "Vieni a cercarmi".

Five Nights at Freddy's: apertura record da 78 milioni al box office USA per l'horror Blumhouse

Il messaggio è volutamente vago, in quanto non è chiaro chi lo abbia inviato o chi sia il suo destinatario. La risposta più probabile è che il messaggio sia destinato a Mike. Anche se William Afton ha ucciso Garrett molti anni prima, avrebbe potuto inviare un messaggio al fratello. In caso contrario, il messaggio potrebbe anche essere stato inviato da William nella speranza che qualcuno lo trovasse.