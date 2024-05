Five Nights at Freddy’s: la versione Steelbook BD è attualmente in sconto su Amazon

Su Amazon è possibile trovare, attualmente parlando, Five Nights at Freddy's in versione Steelbook BD in offerta.

Partendo da una serie di videogiochi che negli anni, nella loro disamante semplicità, hanno saputo appassionare i videogiocatori da ogni dove, Five Nights at Freddy's è recentemente approdato sul grande schermo, portandosi dietro tutta la sinistra inquietudine marchio di fabbrica della sua esperienza totale. Il film diretto da Emma Tammi ha raccolto critiche e reazioni contrastanti da critica specializzata e fan, riuscendo comunque a lasciare il proprio segno anche sulle nuove generazioni di appassionati che forse si sono interfacciate con queste storie partendo proprio dal lungometraggio.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Five Nights at Freddy's, in edizione Steelbook Blu-ray in offerta? Sul sito, nel momento in cui stiamo realizzando questa segnalazione, è possibile trovarlo a 17,72€, con uno sconto del 19% sul prezzo mediano (21,95€). Per maggiori informazioni sul prodotto cinematografico in questione, o se interessati al recupero, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Five Nights at Freddy's edizione Steelbook Blu-ray

Partendo dalle caratteristiche narrative più tipiche presenti nei videogiochi omonimi, il film di Five Nights at Freddy's ci ricama sopra una storia sia vicina, in termini di modelli, che lontana. I personaggi più celebri della serie, quindi, trovano nuova linfa vitale sul grande schermo, terrorizzando attraverso un racconto dalla tinte sicuramente imprevedibili.

Se siete fan di Five Nights at Freddy's e lo avete perso quando uscito al cinema, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo in versione Steelbook Blu-ray su Amazon. Se non per voi o per le vostre personali collezioni tematiche, potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale.