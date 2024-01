Five Nights at Freddy's: Josh Hutcherson conferma lo sviluppo del sequel

Josh Hutcherson ha confermato che è in fase di sviluppo un sequel del film horror Five Nights at Freddy's, campione di incassi ai box office.

Josh Hutcherson ha confermato che il sequel di Five Nights at Freddy's è attualmente in fase di sviluppo tra le fila della Blumhouse.

L'attore, ai microfoni di Variety, ha parlato del progetto che punta a replicare il successo ottenuto ai box office del primo capitolo della storia.

Le dichiarazioni dell'attore

Five Nights At Freddy's: un momento del film

L'attore Josh Hutcherson ha parlato del secondo capitolo di Five Nights at Freddy's dichiarando: "So che attualmente sono impegnati a delineare la storia e vogliono farla partire il prima possibile. Ovviamente i fan sono fantastici e appassionati. Per me esserne una parte è stato così fantastico e fenomenale".

Il protagonista dell'horror ha aggiunto: "Speravamo entrasse in connessione con gli spettatori. Ma non penso che chiunque, anche tra le nostre fila, si aspettasse che ottenesse realmente quei risultati. Non vedo l'ora di tornare sul set. Emma Tammi, la nostra regista, è stata fantastica ed è stato un mondo così divertente in cui recitare. Sono entusiasta nello scoprire cosa faranno".

Five Nights at Freddy's: un'icona videoludica, un successo cinematografico

Hutcherson ha inoltre svelato che Jennifer Lawrence, sua co-star nella saga di Hunger Games, gli ha scritto nella settimana in cui l'horror era al primo posto in classifica e la commedia Fidanzata in Affitto era arrivata in vetta tra i titoli più visti su Netflix. Josh ha raccontato: "Jen mi ha mandato un messaggio quando è uscito nelle sale Freddy's. Ha scritto: 'Il mio film è al primo posto in classifica su Netflix e il tuo è al numero 1 ai box office! Andiamo!'. Ho pensato: 'Ti voglio bene!'".

I dettagli del film

Five Nights at Freddy's è basato sul franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon, che ha pubblicato il primo capitolo nel 2014 e ha rapidamente raggiunto un'enorme popolarità. Nel videogame, i giocatori hanno il compito di sopravvivere all'assalto di personaggi animatronici ostili all'interno del ristorante Freddy Fazbear's Pizza infestato, utilizzando telecamere di sicurezza, luci e porte per sorvegliare l'area.

Al centro della trama del film c'è la sfortunata guardia notturna interpretata da Josh Hutcherson.

Diretto da Emma Tammi, Five Nights at Freddy's vede nel cast anche Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard. La creazione e il design delle creature animatroniche è ad opera di Jim Henson's Creature Shop.