Five Nights at Freddy's è il maggior incasso di sempre per Blumhouse, e si profila l'arrivo di un sequel

Five Nights at Freddy's si afferma come il maggior incasso di sempre per la casa di produzione horror Blumhouse.

Five Nights at Freddy's oltre a essere il maggior incasso horror del 2023, si afferma come il maggior incasso di sempre per un film prodotto da Blumhouse. L'adattamento del noto videogioco ha incassato un totale di 283 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 25 milioni di dollari. Il film ha superato persino il precedente detentore del record Split di M. Night Shyamalan che nel 2016 aveva raggiunto i 278 milioni di dollari.

In un'intervista a Variety la regista Emma Tammi ha lasciato inoltre intravedere la possibilità di un sequel, possibilità che dipenderà dalla risposta del pubblico. "Vedremo come andranno le cose questo fine settimana. Saremmo sicuramente entusiasti di realizzare un sequel se avremo la fortuna di poterlo fare. Questo film era legato al primo gioco, e il sequel seguirebbe probabilmente il secondo gioco, e così via. Ma tutto potrebbe accadere. Vedremo" aveva detto la regista.

Se si decidesse di continuare a basarsi sulla serie di videogiochi il sequel di Five Nights at Freddy's sarebbe in realtà un prequel, visto che il secondo gioco si svolge negli anni '80 e svela come gli animatronics siano stati posseduti da Afton.

Five Night At Freddy's: la spiegazione della scena dopo i titoli di coda

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's, prodotto da Blumhouse e Universal, è basato sul popolare franchise di videogiochi creato da Scott Cawthon nel 2014. Nel corso dell'avventura, i giocatori hanno il compito di sopravvivere a un assalto di personaggi animatronici ostili all'interno del infestato ristorante Freddy Fazbear's Pizza. L'adattamento cinematografico è interpretato da Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson, Lucas Grant e Jessica Blackmore. Five Nights at Freddy's è uscito nelle sale italiane il 2 novembre.