Five Nights at Freddy's 2 e M3GAN 2.0: novità sull'uscita dei sequel della Blumhouse

Ecco quando usciranno il sequel di Five Nights at Freddy's e M3GAN 2.0.

La Universal ha apportato una serie di aggiunte e modifiche alla sua lista di film horror per il 2025, provenienti dalla Blumhouse, annunciando anche i piani per The Woman in the Yard e Drop.

Questa mossa fa parte di una serie di aggiunte e cambiamenti chiave che Universal e il prolifico partner Blumhouse hanno apportato al calendario delle sale del 2025, tra cui lo spostamento dell'uscita di M3GAN 2.0 di un mese, dal 16 maggio al 27 giugno.

In precedenza, The Black Phone 2 doveva uscire il 27 giugno 2025. Ora uscirà mesi dopo, il 17 ottobre 2025. Il sequel di Five Nights at Freddy's non è stato l'unico a ricevere una data di uscita per la prima volta. L'horror-thriller originale di Blumhouse The Woman in the Yard uscirà il 28 marzo del prossimo anno, seguito rapidamente dal thriller di Platinum Dunes e Blumhouse Drop il 22 aprile.

Five Nights at Freddy's: tra le fonti d'ispirazione un sorprendente film DC

Five Nights At Freddy's: un'inquadratura del film

Five Nights at Freddy's 2

Il sequel di Five Nights at Freddy's uscirà a dicembre 2025. Il primo film è stato un successo a sorpresa che ha resistito alle critiche negative e a un'uscita day-and-date su Peacock, ottenendo la migliore apertura di tutti i tempi per Blumhouse, con 78 milioni di dollari. È stato anche il titolo horror più visto dell'anno, con un incasso di quasi un milione in tutto il mondo. Emma Tammi tornerà a dirigere il sequel. Il franchise cinematografico in erba è basato sul videogioco creato da Scott Cawthon, che è produttore insieme a Jason Blum.

Il genere horror è stato attenazionato dopo che una serie di film ha deluso al botteghino, compreso il reboot dell'Esorcista della Blumhouse l'anno scorso. La maggior parte degli osservatori del box office, tuttavia, non è ancora convinta che ci sia un problema di fondo, e Blumhouse e Universal sembrano essere d'accordo sulla base del loro affollato programma.