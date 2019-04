I film e le serie tv in streaming della settimana: da Il Trono di Spade 8 a Lo Spietato!

Da Il Trono di Spade 8 a Lo Spietato, lo speciale video sulle serie e i film in streaming sulle piattaforme digitali di questa settimana

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui l'ottava stagione de Il Trono di Spade e il film Lo Spietato!

Il Trono di Spade 8x02: Jon Snow e Arya in una foto della puntata

Si inizia dal 15 aprile con quella che senza ombra di dubbio è la serie del momento, in contemporanea su Sky Atlantic e Now Tv potrete infatti vedere l'epica conclusione dello show HBO Il trono di spade, arrivata ormai alla sua ottava ed ultima stagione. Chi siederà sul leggendario trono? Lo scopriremo tra pochi episodi, mentre a Grande Inverno si prepara la più grande ed importante battaglia che Westeros abbia mai visto. In questa attesa stagione tornano tutti i protagonisti della serie, almeno quelli sopravvissuti agli eventi, tra cui Daenerys Targaryen e Jon Snow. Vi abbiamo parlato del primo episodio anche nella nostra recensione de Il trono di spade 8x01!

Dal 18 aprile su Infinity, invece, torna l'hacker più famoso del piccolo schermo nella terza stagione di Mr. Robot con Rami Malek, mentre su Amazon Prime Video a partire dal 19 aprile sarà disponibile la quinta stagione di Bosch, emozionante serie crime che segue le gesta di uno spietato detective: ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione della quinta stagione di Bosch. Infine su Netflix arriva la commedia Someone Great con Gina Rodriguez e il film italiano Lo spietato con Riccardo Scamarcio che affronta un quarto di secolo nell'universo della mala italiana attraverso lo sguardo di Santo Russo, un gangster dalla mentalità yuppie. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: