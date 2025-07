Capi di stato in fuga: la scena post-credits conferma che QUEL personaggio è sopravvissuto

Su Prime Video dal 2 luglio, l'action Capi di stato in fuga contiene un villain nascosto in piena vista, che gioca un ruolo importante nella cospirazione per uccidere il Presidente Will Derringer e il Primo Ministro inglese Sam Clarke. A interpretare i due leader frustrati e pieni di problemi sono le star Idris Elba e John Cena, costrette e a unire le forze quando una figura misteriosa cerca di ucciderli entrambi. I due politicanti dovranno raggiungere la NATO in tempo per evitare che l'alleanza si disgreghi sotto la pressione della cospirazione segreta.

La maggior parte dei personaggi del film sono coinvolti nella cospirazione che Will e Sam faranno di tutto per sventare. Senza svelare il finale, il film contiene una scena post-credits che rivela il destino di un certo personaggio, alimentando l'ipotesi di un sequel.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Capi di stato in fuga non proseguite nella lettura di questa news

Chi sono i villain?

Come rivelato nella nostra recensione di Capi di Stato in fuga, il film vede due criminali in combutta per uccidere Will e Sam nell'ambito del loro piano globale per distruggere la NATO. Viktor Gradov è l'antagonista principale, un trafficante d'armi che sta lavorando per sovvertire l'alleanza NATO e vendicarsi dell'uccisione del suo brillante figlio in un raid.

In seguito, la NATO ha nascosto le prove del crimine e si è impossessata della tecnologia di Gradov per applicarla al proprio apparato di sicurezza. Furioso per quanto accaduto, Gradov trascorre l'intero film cercando di abbattere i paesi che ancora beneficiano di questo crimine. Il suo piano rivela i vari sabotaggi ai reciproci interessi da parte della NATO, minacciando l'alleanza.

Una dei principali alleati di Gradov si rivela essere Elizabeth Kirk, vicepresidente di Will Derringer. Isolazionista con una visione cupa del resto del mondo, Kirk ha promosso la cospirazione come mezzo per conquistare il potere: Lo stesso potere che potrebbe impedire all'alleanza Nato di frammentarsi.

Dopo essere sopravvissuti ai tentativi di Gradov e Kirk di ucciderli, Will e Sam smascherano la cospirazione e contribuiscono a garantire la sopravvivenza dell'alleanza. Nel caos che ne consegue, Kirk viene uccisa da Gradov, che giunge sul posto per eliminare personalmente i vertici della NATO. Alla fine viene ucciso da Sam e Will, ponendo fine alla cospirazione.

Ecco chi è sopravvissuto

Uno dei personaggi secondari più memorabili di Capi di stato in fuga è Marty (Jack Quaid), agente segreto entusiasta e desideroso di azione. Il suo rifugio offre a Will e Sam il tempo necessario per riorganizzarsi e fare scorta di armi prima di essere trovati da Sasha e Olga, gli agenti di Gradov.

Marty resta indietro per coprire la loro fuga, ma viene colpito alla testa. La scena post-credits di Heads of State rivela però che Marty è in realtà sopravvissuto grazie a una placca di metallo nella sua testa. Pur avendo tentat di far colpo sulle donne (invano) sfruttando la disavventura occorsagli, Noel (Priyanka Chopra Jonas) accetta di bere qualcosa con lui per ringraziarlo di aver aiutato Sam. Se Prime Video deciderà di dare un seguito al divertente action, la strada per il ritorno del folle Marty è già stata preparata.