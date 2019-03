Film in uscita al cinema questa settimana: da Captain Marvel a C'è Tempo!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Captain Marvel e C'è Tempo.

Questo fine settimana al cinema arriva il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, si tratta dell'attesissimo Captain Marvel con Brie Larson nel ruolo della potente eroina e Samuel L. Jackson nei panni di un giovane Nick Fury. Il film si svolge infatti molti anni prima degli eventi di Avengers: Infinity War e racconta le origini di uno dei supereroi più potenti dell'universo Marvel cinematografico. Sarà forse proprio lei a fare la differenza contro Thanos nell'imminente Avengers: Endgame? Non ci resta che aspettare, nel frattempo però questo fine settimane avrete modo di fare la conoscenza della straordinaria Carol Denvers, noi ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Captain Marvel!

Insieme all'entusiasmante blockbuster potrete trovare in sala anche Cocaine - La vera storia di White Boy Rick con Matthew McConaughey, la vera ed incredibile storia dell'adolescente Richard Wershe Jr. che diventò un informatore sotto copertura per la polizia e i federali. Per chi invece cerca una storia più intima e tenera potrà lasciarsi emozionare dalla prima opera fiction di Walter Veltroni intitolata C'è tempo. Il film con protagonista Stefano Fresi, racconta di un improbabile viaggio che unirà due altrettanto improbabili fratelli.

Per tutta la famiglia sarà davvero imperdibile il nuovo film d'animazione dedicato al mondo di Asterix & Obelix, Asterix e il segreto della pozione magica, mentre se siete in vena di commedie non potrete perdervi Non sposate le mie figlie 2, sequel del divertente film francese del 2013. Infine vi consigliamo la visione del thriller Il colpevole - The Guilty e del romantico Gloria Bell con protagonisti John Turturro e una straordinaria Julianne Moore. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: