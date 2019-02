Film in uscita al cinema questa settimana: da The Mule a Copperman!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i tantissimi film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Il Corriere - The Mule e Copperman.

Arriva al cinema questo weekend l'atteso nuovo film del regista Clint Eastwood, Il corriere - The Mule, la storia vera di un orticoltore novantenne che si ritrova a fare da corriere per la droga del cartello di Sinaloa. Nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Mule - ritroviamo il regista di ottantotto anni anche davanti la macchina da presa nei panni del protagonista Earl Stone, l'ultima volta che Clint Eastwood aveva recitato in un film era nel 2012 con Di nuovo in gioco e, ancora prima, nel 2008, nel suo Gran Torino.

In sala anche tanto cinema europeo con ben due titoli italiani, la commedia 10 giorni senza mamma con Fabio De Luigi e il drammatico Copperman diretto da Eros Puglielli ed interpretato da Luca Argentero. Il film è la storia di un uomo che nonostante la sua età continua a guardare il mondo con gli occhi di un bambino sognando di diventare un supereroe: al link che segue potete leggere la nostra recensione di Copperman. Infine, per tutta la famiglia, vi consigliamo il dilezioso lungometraggio Remi che molti di voi ricorderanno per la popolare serie animata giapponese anch'essa tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

