Box Office Italia: 10 giorni senza mamma ancora in testa

La commedia 10 giorni senza mamma è ancora prima al box office italiano a tre settimane dall'uscita. Il pubblico italiano continua a premiare il film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini che incassa un altro milione e cento mila euro arrivando a sfiorare i 6 milioni di euro complessivi. Nel film una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi travolgono Carlo (Fabio De Luigi), obbligato a fare il "mammo" a tempo pieno dopo che la moglie Giulia (Valentina Lodovini) comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza (qui trovate la recensione di 10 giorni senza mamma).

Stabile in seconda posizione Il corriere - The Mule, nuova fatica del grande Clint Eastwood. Al centro della storia c'è Earl Stone, un ottantenne rimasto al verde, solo e alle prese con il fallimento della sua attività a cui viene offerto un incarico molto semplice che gli richiede solo di stare alla guida. Earl non sa però che deve trasportare della droga per un cartello messicano. L'uomo compie talmente bene il suo lavoro che il numero di viaggi inizia a crescere esponenzialmente. La situazione attira però l'attenzione dell'agente della DEA Colin Bates e di un altro corriere. Il corriere incassa altri 897 mila euro arrivando a 5,4 milioni in tre settimane (qui la nostra recensione di Il corriere - The Mule).

In terza posizione debutta The Lego Movie 2: Una nuova avventura, scatenata pellicola d'animazione che incassa 857.000 in 449 sale, con una media per sala di 1.900 euro per sala.

Debutto fiacco per Modalità aereo, ritorno al cinema di Fausto Brizzi. Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni dell'aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova... ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in "modalità aereo", le vite di entrambi non saranno più le stesse. Modalità aereo incassa 782.000 da 442 sale, con una media per sala di 1.769 euro.

Altra new entry al quinto posto con Un uomo tranquillo, revenge thriller scandinavo interpretato da Liam Neeson nei panni di Nels Coxman, uomo che conduce un'esistenza pacata finché il figlio non viene ucciso da alcuni trafficanti di droga. Un incasso di 774.000 euro da 322 sale frutta al film una media per sala di 2.400 euro.

