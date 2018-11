Film in uscita al cinema questa settimana: da Il primo uomo a Quello che non uccide

Novembre inizia con tantissimi nuovi film in uscita al cinema questa settimana. Il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti, tra cui Quello che non uccide e Il Primo Uomo.

Siete pronti a viaggiare verso la luna? Tornano con First Man - Il primo uomo il regista Damien Chazelle e l'attore Ryan Gosling, di nuovo insieme dopo La La Land, questa volta per raccontarvi la vera storia di Neill Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna. Nel cast del film - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione de Il Primo Uomo - troviamo anche Claire Foy e Corey Stoll nei panni di Buzz Aldrin.

Anche se Halloween è finito, gli amanti dell'horror potranno ancora provare qualche brivido di paura con Hell Fest, mentre i più piccoli fan dei mostri saranno contenti di vedere il divertente film di Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett intitolato Il mistero della casa del tempo. Inoltre, a proposito di bambini, in sala troverente anche Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, adattamento firmato Disney del popolare racconto di T. A. Hoffmann.

Se siete in vena di un film più profondo, invece, vi consigliamo un titolo che ha riscosso molto successo al Sundance Film Festival ed è stato presentato di recente anche alla Festa del Cinema di Roma, La diseducazione di Cameron Post. Questo mese l'attrice Claire Foy è in sala anche con un altro film oltre Il Primo Uomo, si tratta di Millennium - Quello che non uccide di Fede Alvarez, tratto dal quarto libro della saga thriller - ne abbiamo parlato nella nostra recente recensione di Millennium - quello che non uccide. Senza perdere altro tempo vi lasciamo ora al nostro speciale video augurandovi tanto buon cinema! Ecco il filmato: