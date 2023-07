First Man - Il primo uomo stasera su Iris: trama e cast del biopic con Ryan Gosling

Stasera 20 luglio 2023, su Iris, in prima serata, alle 21:00, Ryan Gosling è Neil Armstrong in First Man - Il primo uomo, il biopic di Damien Chazelle. La sceneggiatura è stata scritta da Josh Singer che ha adattato per il grande schermo la biografia dell'astronauta. La colonna sonora è stata composta da Justin Hurwitz. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

First Man - Il primo uomo: Trama

Uno sguardo alla vita dell'astronauta Neil Armstrong e alla leggendaria missione spaziale che lo ha fatto diventare il primo uomo che ha camminato sulla luna.

Curiosità

First Man - Il primo uomo è stato presentato in anteprima mondiale alla 75ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 29 agosto 2018. Il film è arrivato nelle sale italiane il 31 ottobre dello stesso anno.

Il lungometraggio si basa sulla biografia ufficiale di 'First Man: The Life of Neil A. Armstrongo scritta da James R. Hansen.

Durante le sequenze spaziali, il sonoro è stato ridotto all'essenziale, replicando l'esperienza degli astronauti nel vuoto dello spazio, in cui il suono non si propaga.

Damien Chazelle ha inserito alcuni riferimenti e simboli nascosti nel film. Ad esempio, c'è una scena in cui un gruppo di astronauti lascia le loro famiglie per partire per la missione Apollo 11, e ognuno di loro indossa una camicia con un colore diverso. I colori delle camicie corrispondono ai colori dei moduli lunari assegnati a ciascun astronauta, fornendo un indizio sottile ma significativo sulla loro futura destinazione sulla Luna.

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J. D. Schwalm sono stati premiati con il Premio Oscar per i migliori effetti speciali.

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di First Man - Il primo uomo

First Man - Il primo uomo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 87% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 84 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10

