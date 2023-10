Festa delle Offerte Prime 2023: il set LEGO Gran Burrone, da Il signore degli anelli, è in offerta su Amazon

Avete capito bene; la Festa delle Offerte Prime 2023 ha influito anche sul prezzo di un set LEGO, a tema Il signore degli anelli, a dir poco spettacolare. Si tratta di quello ispirato alle fattezze del leggendario Gran Burrone che attualmente potete trovare su Amazon a 463,02€, con uno sconto del 7% dal prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche semplicemente per maggiori dettagli, non dovete far altro che passare dal box qui sotto.

Nello specifico, il set LEGO de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello in questione, presenta la Casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con un'attenzione mirata a ricostruirne alla perfezione l'ambientazione e le sensazioni che trasmette. Non soltanto gli esterni però, ma anche una serie di interni iconici tra cui la stanza di Frodo, lo studio dello stesso Elrond e molto, molto di più. Incluse nel pacchetto troverete anche 15 minifigure LEGO tra cui: Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio.

Stiamo pur sempre parlando di una location iconica e indimenticabile per tutti gli appassionati del lavoro di J.R.R. Tolkien, centrale sia per gli sviluppi della trilogia letteraria, che per lo Hobbit e quella cinematografica di Peter Jackson. La cura generale di questo set LEGO lo rende unico e irrinunciabile.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che la Festa delle Offerte Prime 2023 parte dalla mezzanotte del 10 ottobre, coinvolgendo esclusivamente gli abbonati ad Amazon Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, per poi concludersi alle 23:59 dell'11 ottobre.

Gli abbonati al Prime, quindi, hanno l'occasione di recuperare tantissimi prodotti, sia nerd che non, approfittando di queste 48 ore in cui su Amazon possono trovare sconti specifici. Oltre al set di Gran Burrone, infatti, anche altre meravigliose costruzioni LEGO e giochi da tavolo in generale vi aspettano con prezzi diminuiti per l'occasione. Cosa state aspettando?