Festa delle Offerte Prime 2023: i 10 migliori sconti su Amazon fra set LEGO e board game

Se alla ricerca di nuovi set LEGO e giochi da tavolo nerd siete nel posto giusto; Amazon ha dato il via a una serie di offerte dedicate in occasione della sua Festa delle Offerte Prime 2023.

In relazione alla tanto attesa Festa delle Offerte Prime 2023, Amazon ha scontato alcuni board game (giochi da tavolo) nerd e set LEGO interessanti e sicuramente imperdibili. Vi ricordiamo che questo particolare evento partirà dalla mezzanotte del 10 ottobre, coinvolgendo esclusivamente gli abbonati ad Amazon Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, per poi concludersi alle 23:59 dell'11 ottobre.

Gli abbonati Prime, quindi, avranno a loro disposizione 48 ore di shopping con la possibilità di servirsi da una lista lunghissima in cui è possibile trovare di tutto. Data la mole di prodotti a disposizione, abbiamo deciso di selezionarne 10 per voi, così da incuriosirvi anticipandovi anche qualche dettaglio specifico sulla Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon.

1. Il set LEGO di Baby Yoda da The Mandalorian

I fan di The Mandalorian non crederanno ai loro occhi davanti al set LEGO di Baby Yoda ora sceso di prezzo per la Festa delle Offerte Prime 2023. Composto da 1075 mattoncini, questo riproduce alla perfezione le fattezze di un personaggio ormai iconico nell'immaginario degli appassionati, dotandolo di bocca e orecchie orientabili, accessori e la targhetta identificativa. Lo trovate a 67,49€, scontato del 25% dal prezzo segnato in precedenza.

2. Il set LEGO Walker AT-TE da Star Wars

Il set LEGO Star Wars dell'AT-TE, in sconto per la Festa delle Offerte Prime 2023, comprende: il modellino del mezzo in questione caratterizzato da gambe snodabili, un pesante cannone blaster che si solleva e ruota di 360°, 2 shooter, posti a sedere per almeno 7 figure LEGO e di un abitacolo estraibile e 2 cabine apribili. Nella scatola troverete anche 3 Droidi da battaglia LEGO, un modellino del Droide ragno, e le 5 minifigure del Comandante Cody, un Clone Gunner e 3 Cloni Soldato del 212° battaglione. È reperibile su Amazon a 110,59€, con uno sconto del 21%.

3. Il set LEGO del Millennium Falcon da Star Wars: L'ascesa di Skywalker

I fan di Star Wars resteranno increduli davanti al set LEGO del Millennium Falcon direttamente da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nel dettaglio, questo gadget da collezione comprende: il Millennium Falcon con una torretta superiore e una inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure), 2 shooter a molla, una rampa che si può abbassare e una cabina di pilotaggio apribile. All'interno dell'astronave sono presenti una zona di carico con 2 container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando (includendo anche un divano e un tavolo dell'olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione). Insieme al Falcon, inoltre, avrete anche a disposizione i personaggi di Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O (ognuno completo di accessori originali, come i blaster). Sul sito lo trovate 136,00€, scontato del 20% dal prezzo precedente, in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023.

4. Il set LEGO Star Wars dello Starfighter di Darth Vader

Il set LEGO dello Starfighter di Darth Vader è più accessibile su Amazon. Stiamo parlando di una riproduzione che include: il modellino da costruire dello Starfighter TIE Bomber, 3 minifigure LEGO (Darth Vader con spada laser, il Vice Ammiraglio Sloane, e un pilota di TIE Bomber, ognuno con pistola giocattolo blaster), e un Droide Gonk. Il TIE Bomber, inoltre, è caratterizzato da una cabina di pilotaggio apribile, un vano testata con funzione di lancio, e lo spazio necessario per 4 bombe (6 bombe incluse) e 2 shooter. Su Amazon potete trovarlo a 51,34€, con uno sconto del 21%.

5. Il set LEGO Harry Potter della Battaglia di Hogwarts

Partendo dai dettagli che il set LEGO della Battaglia di Hogwarts riesce a offrire, i fan di Harry Potter avranno l'occasione di ricostruire lo scontro più iconico dell'intera saga fra il maghetto occhialuto e Voldemort. Oltre alla struttura del castello, il set include anche 6 minifigure di Harry Potter, Neville Paciock con la Spada di Grifondoro, Scabior, Molly Weasley, Bellatrix Lestrange e colui che non deve essere nominato. Durante la Festa delle Offerte Prime 2023 è disponibile a 68,20€, scontato del 20%.

6. Il gioco da tavolo "Essere non essere" in versione Harry Potter

I fan di Harry Potter avranno moltissima scelta durante la Festa delle Offerte Prime 2023, non soltanto in termini di gadget ma anche di board game. Su Amazon è possibile acquistare la versione del maghetto occhialuto del celebre "Essere non essere" a 14,40€, scontato del 37% sul prezzo segnato in precedenza. Differentemente dalla sua versione classica, ovviamente questa si sviluppa nei dettagli del mondo di Harry Potter, offrendo un'esperienza imperdibile per i fan grandi e più piccoli.

7. Il puzzle da 1500 pezzi di Harry Potter

Su Amazon è disponibile un puzzle spettacolare sempre a tema Harry Potter. Targato Clementoni e composto da 1500 pezzi, si tratta di un omaggio diretto alla saga cinematografica, perfetto da fare in compagnia e sfruttare come elemento di decoro in casa o in ufficio. Misurando 59,2 x 84,3 cm, potete trovarlo a 7,99€, con uno sconto del 58% dal prezzo base.

8. Il Cluedo a tema Harry Potter

Anche il Cluedo è uno dei giochi da tavolo più conosciuti di sempre e ovunque nel mondo. Vi segnaliamo, però, che la sua particolarissima versione ispirata al mondo di Harry Potter è scesa di prezzo su Amazon. Un mistero da risolvere e un contesto unico nel suo genere in cui aggirarsi cercando di trovarne il colpevole. Questo gioco da carte tematico include: tabellone (con 4 ruote in cartone e 4 rivetti in plastica), 6 pedine, 93 carte (6 carte Studente, 21 carte Mistero, 33 carte Aiuto, 33 carte Mazzo nero), 6 segnalini Sospettato, 6 segnalini Oggetto, 40 segnalini Punti della casa, busta, 2 dadi standard, 1 dado di Hogwarts, blocco, foglio di etichette e regole. Lo trovate su Amazon a 22,25€, con lo sconto del 48% dal prezzo base.

9. Un anno a Hogwarts, gioco da tavolo ispirato alla vita dentro Hogwarts

Il gioco da tavolo Un anno a Hogwarts comprende: 1 tabellone principale, 3 tabelloni aggiuntivi (Diagon Alley, dei Luoghi, Campo di Quidditch), 210 carte (azione, combattimento, duello, evento, libro, pozione, Quidditch e incantesimo), 30 carte missione, 30 segnalini oggetto, 6 segnalini mangiamorte, 60 segnalini Coppa delle Case, 20 segnalini polvere volante, 10 segnalini passaporta, 70 segnalini PV, 5 dadi, 15 schede personaggio e 15 pedine. Questo board game vi consentirà di vivere, in prima persona, l'esperienza di un intero anno scolastico fra le mura di Hogwarts. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023 è disponibile a 27,99€, scontato del 30% dal prezzo precedente.

10. Dune: Imperium, Gioco da Tavolo

Lanciatevi in una competizione che mira al potere assoluto sul pianeta Arrakis. La strategia sarà un elemento fondamentale del vostro cammino in Dune: Imperium. Che si tratti di abilità fisiche o diplomatiche, sarete in grado di farvi strada con le vostre sole forze? Nella scatola troverete: il tabellone di gioco, 13 segnalini agente, i componenti dei giocatori, i segnalini risorsa, 200+ Carte, 8 leader, 25 segnalini in cartoncino, e il regolamento. Per la Festa delle Offerte Prime 2023, Dune: Imperium è disponibile a 37,99€, scontato del 24%.