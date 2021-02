Fate: The Winx Saga, il romanzo tratto dalla serie in vendita dal 2 febbraio

La prima stagione di Fate: The Winx Saga è alla base di un romanzo scritto da Ava Corrigan, in vendita da oggi martedì 2 febbraio.

Fate: The Winx Saga è la serie Netflix che ha portato sul piccolo schermo i personaggi creati da Iginio Straffi e nelle librerie, da oggi 2 febbraio, è disponibile il romanzo scritto da Ava Corrigan che racconta gli eventi al centro della prima stagione.

Il libro, edito da Mondadori, permetterà così di rivivere la prima avventura di Bloom e delle sue amiche nel magico mondo di Alfea.

Fate: The Winx Saga, una foto delle protagoniste

Il romanzo Fate: The Winx Saga - Il Destino delle Fate permetterà ai lettori di addentrarsi nuovamente nella vita delle giovani protagoniste, seguendone i problemi e la scoperta dei propri poteri.

La sinossi anticipa:

"Cinque fate. Cinque amiche. Un unico destino: svelare l'oscuro segreto che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che hanno sempre saputo sul loro mondo, nonché la loro stessa esistenza. Alla prestigiosa scuola di magia di Alfea, studenti di tutto l'Oltremondo imparano a padroneggiare i propri poteri. Tra loro ci sono le Winx, cinque ragazze molto diverse che si sono ritrovate a vivere insieme loro malgrado. L'atletica Aisha, una Fata dell'Acqua talentuosa ma talvolta vittima del suo stesso perfezionismo; l'empatica Musa, che preferisce tenere le persone a distanza per non finire sopraffatta dalle loro emozioni; Terra, insicura e goffa, che nei momenti di crisi sa però tirare fuori risorse inaspettate attingendo alla magia della natura; la bellissima Stella, Fata della Luce con un futuro da regina, dallo stile impeccabile e i modi altezzosi. E infine Bloom, l'unica a provenire dal mondo degli uomini, dotata di una magia del fuoco tanto potente da essere incontrollabile. Quando antiche creature malvagie che le fate credevano sconfitte per sempre riappaiono seminando morte, le Winx dovranno unire le forze per sconfiggerle. E un segreto riaffiorerà dalle tenebre del passato, un segreto sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre il loro destino e il loro mondo...".

Il romanzo è stato anticipato dal debutto in streaming della serie originale Netflix live action Fate: The Winx Saga. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi, la serie è composta da sei episodi ed è disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Il cast include: Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra), Elisha Applebaum (Musa), Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane) e Jacob Dudman (Sam).

Fate: The Winx Saga è una serie originale Netflix creata da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures sono i produttori esecutivi, insieme a Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow.