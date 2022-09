Fate: The Winx Saga 2, la recensione: il nuovo regime di Alfea

Un''immagine da Fate: The Winx Saga 2

Nell'anno della maggiore età per le Winx, che debuttavano nell'ormai lontano 2004 sulle reti Rai con la serie animata ideata da Iginio Straffi, il 16 settembre arrivano anche i nuovi episodi della serie tv live-action prodotta da Netflix. Scopriamo insieme in questa recensione della seconda stagione di Fate: The Winx Saga se le aspettative nei confronti dello show sono state soddisfatte (come accaduto in passato, se ricordate quanto detto nella nostra recensione della prima stagione di Fate: The Winx Saga).

Un ritorno, una conferma

Fate: The Winx Saga 2 - una scena della serie

Il mese di settembre è generalmente visto come quello del ritorno a scuola, sia nella realtà che in molti prodotti di finzione (non a caso, il 1° settembre è tempo di tornare anche ad Hogwarts) e come possiamo dunque non voler varcare di nuovo la soglia del mondo magico di Fate: The Winx Saga e tornare a camminare tra i corridoi di Alfea?

Soprattutto considerando come avevamo lasciato le cose nel precedente season finale: Rosalind Hale (Lesley Sharp) aveva ucciso la preside di Alfea Farah Dowling (Eve Best) e ne aveva preso il posto alla guida della scuola, instaurando di fatto un nuovo regime per l'accademia più prestigiosa dell'Oltre Mondo. E da qui (o meglio, qualche settimana dopo) sembra riprendere la vicenda nei nuovi episodi, dove siamo subito chiamati ad ambientarci e ad abituarci, proprio come i protagonisti, a questa nuova normalità. C'è tuttavia più di una minaccia a turbare la quiete dell'Oltre Mondo, perché in aggiunta alle Streghe rivelate già nella scorsa stagione, qualcuno sta attaccando le fate per rubare la loro magia... ed è difficile capire di chi potersi davvero fidare. Saranno state proprio le temibili Streghe? O forse qualcuno di più vicino, qualcuno di (non esattamente) insospettabile?

Fate: The Winx Saga 2 - un momento della serie

Saranno tutte questioni di cui dovranno preoccuparsi Fate e Specialisti, intenti ad allenarsi il più possibile per fronteggiare i pericoli interni ed esterni alle mura della scuola. E nel frattempo, vedremo ancora una volta un focus non solo sulla magia - se possibile ancor più presente in questa stagione che nella precedente, e messa giustamente in risalto assieme alla mitologia dello show - ma sui personaggi stessi (in particolare la Bloom di Abigail Cowen, ma avranno ampio spazio anche la Musa di Elisha Applebaum, il Riven di Freddie Thorp o lo Sky di Danny Griffin, tra gli altri) sul loro sviluppo caratteriale e sulle dinamiche interpersonali che si sono venute e si verranno a creare con vecchi e nuovi individui.

Nuove aggiunte e avvincenti sviluppi

Un'immagine di Fate: The Winx Saga 2

E a proposito di nuovi volti, la seconda stagione di Fate: The Winx Saga introduce, come d'altronde c'era da aspettarsi, personaggi inediti creati appositamente per lo show, ma anche un attesissimo nome proveniente dalla serie animata: Flora, una delle Winx originali che pensavamo essere stata fondamentalmente sostituita dalla cugina Terra (era stata nominata en passant proprio dalla Terra di Eliot Salt nella prima stagione), fa invece il suo debutto in versione live-action (interpretata da Paulina Chávez), nei panni della nuova compagna di stanza di Stella (Hannah van der Westhuysen). Tra le più importanti new entry è poi impossibile non menzionare Brandon Grace nei panni di Grey, l'interesse amoroso di Aisha (Precious Mustapha) e Eanna Hardwicke in quelli di Sebastian, che però presenta notevoli differenze con la sua controparte animata.

Fate: The Winx Saga 2 - una foto di scena della serie

Abbiamo dunque tanta carne al fuoco in questa stagione, ed è notoriamente complicato per i secondi appuntamenti riuscire ad essere all'altezza dei primi. Malgrado ciò, il team creativo dietro Fate: The Winx Saga sembra riuscire nell'impresa. Certo non senza sbavature, dato che ancora una volta ci troviamo a seguire un ritmo poco costante, con una parte iniziale che si prende i suoi tempi, e una finale che tende a chiudere un po' troppo sbrigativamente la questione, ma è un'osservazione che si potrebbe fare anche relativamente alla gestione di altri aspetti dello show (ad esempio nel modo in cui vengono trattate determinate rivelazioni o presentazioni/risoluzioni di vicende in corso), così che non tutte le decisioni che ne derivano risultano vincenti.

Fate: The Winx Saga 2 - un'immagine della seconda stagione

Ma, complessivamente, questi 7 episodi che vanno a comporre la nuova stagione fanno sfoggio di un'accresciuta consapevolezza dei propri mezzi e una maggiore maturità, sia per quanto concerne la storia e i personaggi, che nel modo in cui vengono portati sullo schermo.